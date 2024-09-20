原标题：国家发改委：找准制约民营经济高质量发展堵点难点

科技日报北京9月19日电 （记者刘园园）“建立常态化沟通交流机制，归根到底还是要帮助民营企业解决实际问题。”在国家发展改革委19日举行的新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东介绍，去年6月，国家发展改革委建立了与民营企业常态化沟通交流机制。一年多来，通过不断健全机制、拓宽渠道、创新方式听取企业真实想法，切实推动解决企业反映的问题和提出的诉求。

金贤东介绍，国家发展改革委建立了调研座谈、现场会议、专题培训、纸质来信、网上信访、官网专栏、电话投诉7个常态化沟通交流渠道，主持召开了9场座谈会，开展了170多次调研座谈，围绕不同主题举办了5次促进民营经济发展现场会。截至目前，通过各种渠道参与沟通交流的企业已经超过600家，从产业看，囊括一、二、三产不同行业；从规模看，兼顾大、中、小型不同规模；从地域看，覆盖东、中、西部不同地区。

“我们坚持‘依法依规、热情周到、注重实效’原则，建立‘问题收集—办理—反馈—跟踪问效’的闭环工作机制。”金贤东说，截至今年8月底，共收到民营企业反馈问题诉求1031项，具体包括政策建议类348项、侵权纠纷类229项、拖欠账款类206项、要素支持类118项、涉法涉诉类130项，目前56%的事项已办结。

他举例说，对某企业提出进一步加强公共数据公开的诉求，第一时间了解企业数据需求清单。对涉及国家发展改革委的数据，迅速加载门户网站供各方查询；对涉及其他部门的，正在逐一商请加强数据信息发布。

金贤东表示，下一步，国家发展改革委将认真抓好落实，加快建设民营经济发展综合服务平台，开通问题收集转办反馈系统，提高解决问题诉求的工作效率；同时，加强与民营企业沟通交流机制成果运用，找准制约民营经济高质量发展的堵点难点问题，加快推进立法、改革举措落实、政策出台、规划编制等工作，努力让民营企业有感有得。

(责编：杨曦、陈键)

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