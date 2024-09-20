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交通运输：南来北往便捷畅通

矫 阳
2024年09月20日09:00 | 来源：科技日报
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原标题：交通运输：南来北往便捷畅通

中秋假期，港珠澳大桥珠海公路口岸迎来人流车流“双高峰”。从设计到建成历时14年的港珠澳大桥，于2018年10月23日正式开通。叠加“港车北上”“澳车北上”等政策，如今，港珠澳大桥不仅是香港、澳门、珠海三地物理空间上的连接体，更成为粤港澳经济、文化、科技等多维度融合的催化剂。

港珠澳大桥是我国交通事业发展的代表。

新中国成立75周年以来，几代交通人逢山开路、遇水架桥，通过持续的技术创新，我国交通运输事业取得辉煌成就，正从交通大国加快迈向交通强国。

目前，我国已建成全球最大的高速铁路网、高速公路网和港口集群，综合立体交通网总里程超过600万公里，铁路和公路客货运输量、港口货物吞吐量等居世界第一。人流物流南来北往，便捷畅通。

“6轴7廊8通道”主骨架加速建设

新中国成立初期，交通运输面貌十分落后。全国铁路总里程仅2.2万公里；公路里程8.1万公里，没有一条高速公路；民航航线里程1.1万公里，只有12条航线。

如今，总里程超过600万公里的综合立体交通网，搭起了“6轴7廊8通道”主骨架，覆盖全国超过80％的县，服务全国90％左右的经济和人口。

截至2023年底，我国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁营业里程4.5万公里，占世界三分之二以上；全国公路里程543.68万公里，其中高速公路里程18.36万公里，居世界第一；民用运输航空机场总数259个，旅客吞吐量千万人次及以上的运输机场数量达到38个。

新时代新征程，在中国广袤的大地上，综合立体交通网仍在不断扩容。

9月6日，杭州至温州高铁开通运营。铁四院杭温高铁设计负责人王维说，杭温高铁不仅是国家“八横八纵”铁路网重要组成部分，也是浙江省实现陆上“1小时交通圈”的关键工程。

9月11日，在建雄（安）忻（州）高铁河北段中铁十八局标段，全线首座超千米隧道——高阜口隧道顺利贯通，标志着雄安新区“四纵两横”高铁网建设再提速。

9月13日，全长14.37公里的青岛胶州湾第二海底隧道施工现场，中铁四局承建的2标主线隧道已安全掘进2625.25米，预计于11月底贯通。

9月15日，兰州中川国际机场三期扩建工程综合交通枢纽全面达到竣工条件。作为西北地区重要的航空枢纽，兰州中川国际机场将为甘肃搭起一座连通国际、通达全国的“空中桥梁”。

据悉，下一步，交通运输部门将加快“6轴7廊8通道”主骨架建设，打造示范大通道；深入实施国家综合货运枢纽补链强链，推进铁路货运网络工程、国家公路联通提质工程、内河水运体系联通工程等一系列重大项目建设。

交通基建迈向绿色智能

遍布大江南北的新建及既有交通基础设施建设，正持续迈向绿色化智能化。

建设兰州中川国际机场三期扩建工程综合交通枢纽时，中铁建工项目团队选用节能材料，减少建筑垃圾排放，施工特种车辆大量采用新能源动力。

同样，为实现降耗，新建高铁站房也大量采用新材料新工艺。

中铁二十四局建造的杭温高铁浦江站，其建筑外层的穿孔铝板系统既能缓和吸收太阳热能，又可有效调节室内光线。新建成的龙岩至龙川高铁汕头站，站房雨棚投影面积达1.8万平方米，设计为异形多曲连续拱形。“我们在全国首创现浇清水混凝土结构施工工艺，抗腐蚀及抗台风性能更优，使用寿命更长。”中铁建设新建汕头站项目总工程师蒋兆威说。

另据统计，我国电动汽车充电桩数量不断增加。截至今年7月底，全国充电桩数量达到1060.4万台，同比增长53%。其中，高速公路服务区已累计建成充电桩2.72万台，基本实现各省份覆盖，有力支撑了国产电动汽车产业的发展。

近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，对推进交通运输绿色转型作出了具体部署，将推动我国交通行业加快实现高质量发展。

“中国造”名片持续上新

复兴号动车组，一张最耀眼的“中国造”名片。

今年6月，复兴号高速列车项目荣获国家科学技术进步奖特等奖。从引进消化吸收再创新到自主创新，复兴号不断刷新中国速度，挺起了“中国脊梁”。在其采用的254项重要标准中，中国标准占到84%。

在中国中车长春、青岛两个基地的生产线上，新一代复兴号动车组列车——CR450样车生产工作正在紧锣密鼓地进行。今年年底，CR450将正式下线，可填补世界高铁多项技术空白。

“中国造”名片仍在上新。

作为我国首个完成取证并投入商业化运行的大型喷气式干线客机，C919承载着14亿中国人的大飞机梦。2023年5月28日，C919投入商业运营，迄今已累计安全飞行超1万小时，执行商业航班超3700班、承运旅客突破50万人次。

今年2月，东航机长张少波驾驶C919，经6小时、4200公里一站式直飞，抵达新加坡，参加2024年新加坡航展。张少波激动地说：“东南亚好几家航空公司的机长和民航领域专业人士，都对这款飞机赞不绝口。相信C919会拥有更加广阔的蓝天。”

近年来，我国新能源汽车异军突起。统计显示，我国新能源汽车产销已连续9年位居全球第一，并呈现出规模、质量双提升的良好局面。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，我国新能源汽车从无到有、从小到大，已经把先发优势转化为领先优势。

交通骨架持续完善，运输装备不断升级，神州大地时空距离不断缩短的同时，城乡居民的生活水平也在大幅提升。

(责编：杨曦、陈键)
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