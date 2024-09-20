陈可轩 付毅飞

原标题：北斗家族再添两颗导航卫星

9月19日9时14分，第59颗、60颗北斗导航卫星在长征三号乙运载火箭与远征一号上面级的托举下直冲云霄。卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功，标志着整个北斗三号全球卫星导航系统工程正式收官。

“下一步，我国将加快推动下一代北斗系统建设发展，加大对不依赖卫星的多种定位导航授时手段的技术攻关。2035年前，我国将建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系。”任务期间，北斗卫星导航系统工程总设计师、中国工程院院士杨长风向科技日报记者介绍。

两颗“萌星”将成下一代北斗卫星“试验官”

北斗系统工程自1994年启动，2000年建成北斗一号系统，2012年建成北斗二号系统。2020年7月31日北斗三号全球卫星导航系统全面建成并开通服务，标志着我国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。

中国科学院微小卫星创新研究院研究员、北斗三号卫星系统首席总设计师林宝军介绍，北斗三号全球星座由地球静止轨道（GEO）、倾斜地球同步轨道（IGSO）、中圆地球轨道（MEO）3种轨道卫星组成。每一颗“星”各司其职、相辅相成。

此次发射的第59颗、 60颗北斗导航卫星，属MEO卫星，也被称为“萌星”，是北斗三号全球卫星导航系统建成开通后发射的第二组MEO卫星。其入轨并完成在轨测试后，将接入北斗卫星导航系统。

“与前期MEO组网卫星相比，这组卫星升级了星载原子钟配置，搭载了新型星间链路终端，入网工作后，将进一步提升北斗三号全球卫星导航系统可靠性及定位导航授时、全球短报文通信等服务性能。”杨长风说，“在支撑北斗系统稳定运行和北斗规模应用的同时，它们将为下一代北斗导航卫星技术升级开展相关试验。”

“北斗专列”保持发射成功率100%

作为全球唯一由3种轨道卫星构成的卫星导航系统，北斗导航卫星对执行其发射任务的火箭要求非常高。具备适应能力强、服务轨道面多等特点的长征三号甲系列运载火箭，成为了“北斗专列”。

长三甲系列火箭由中国航天科技集团一院抓总研制。自2000年我国发射第一颗北斗导航试验卫星至今，该系列火箭47次执行北斗卫星发射任务，已护送4颗北斗导航试验卫星、60颗北斗导航卫星升空入轨，发射成功率为100%。

“长三甲系列火箭的创新与北斗导航系统的发展紧密相连。研制团队为满足北斗组网的不同阶段需求，开展了大量技术创新工作，得到了北斗工程总体和用户的认可。”中国航天科技集团胡炜说。

(责编：杨曦、陈键)

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