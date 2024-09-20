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境外机构连续12个月增持境内银行间市场债券

刘 琪
2024年09月20日09:04 | 来源：证券日报
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原标题：境外机构连续12个月增持境内银行间市场债券

近年来，境外机构对境内债券的持有量持续增加。

中国人民银行上海总部9月18日公布的数据显示，截至2024年8月末，境外机构持有银行间市场债券4.52万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.1%。从券种看，境外机构持有国债2.28万亿元、占比50.4%，同业存单1.12万亿元、占比24.8%，政策性金融债0.95万亿元、占比21.0%。

据《证券日报》记者梳理，8月份，境外机构持有银行间市场债券增加600亿元。截至8月份，境外机构已连续12个月增持境内银行间市场债券，累计增持规模达1.34万亿元。

国家外汇管理局有关负责人日前在谈及8月份外汇收支形势时提到，主要渠道跨境资金流动总体向好。同时，该负责人表示：“境外机构继续净增持境内债券，外资配置人民币资产意愿保持稳定。”

对于境外机构持续增持境内债券，财信研究院副院长伍超明在接受《证券日报》记者采访时认为“有多方原因”。一是出于避险需求。人民币债券与发达经济体和新兴市场经济体债券收益率相关性较低，其分散化投资价值凸显，避险功能增强。二是受债券息差交易或收益率吸引。此外，随着人民币国际化进程的推进，境外机构持有人民币资产的需求增加，而投资中国债券市场是持有人民币资产的重要途径之一。

中国银行研究院高级研究员王有鑫在接受《证券日报》记者采访时表示，随着人民币国际化进程的推进，越来越多的外资开始关注并持有人民币资产，以分散风险并寻求新的收益增长点。

“人民币资产尤其是境内债券获外资持续看好，主要源于中国经济持续稳定增长，为债券市场提供了坚实的支撑。并且，中国债券市场相对成熟，流动性较好，风险相对较低，具有稳定的收益。近年来，中国金融市场不断开放，为外资提供了更多的投资机会和便利。政策的放宽让外资更容易进入和退出中国市场，增加了市场的流动性和吸引力。”王有鑫表示。

展望未来，外资投资我国债券市场具有稳定、可持续的提升空间。伍超明预计，境外机构增持境内债券的趋势还将持续，人民币避险资产功能有望继续得到强化。同时，人民币国际化进程有望平稳推进。随着金融开放力度加大，我国鼓励外资参与国内债券市场的政策不会改变，而且国内经济基本面稳健，对外资具有吸引力。

王有鑫认为，未来外资增持中国债券的趋势将持续。中国经济的长期稳定增长，债券市场深度和广度不断提升，投资标的日益丰富，外汇避险工具的完善，以及信用评级等配套机构逐渐发展，将吸引更多国际资本增配人民币资产。

(责编：杨曦、陈键)
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