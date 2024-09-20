王 宁

原标题：多重利好因素共舞 提升中国资产吸引力

中国资产迎来全面回暖态势。9月19日，从汇市、股市再到期货市场，相关品种均显著走强。分析人士表示，基于全球流动性改善、美联储降息超预期以及A股估值处于历史低位等因素，中国资产吸引力显著增强。

A股方面，上证指数上涨0.69%，报2736.02点，深证成指涨超1%，报8087.60点，多个板块全天涨超3%，19个二级行业获主力资金净流入。

具体来看，Wind数据显示，9月19日，沪深两市超4700只个股上涨，主力资金全天净流入超45亿元。其中，创业板主力资金净流入逾14亿元，沪深300主力资金净流入近20亿元。从板块表现来看，白酒、食品加工、有色金属、国产软件等板块涨幅居前；同时，从24个二级行业表现来看，19个行业获得主力资金净流入，例如材料、汽车、耐用消费品和半导体等，均获得5亿元左右资金流入。

当日，港股市场同步迎来强劲反弹。截至9月19日收盘，恒生指数涨幅达2%，成功收复18000点整数关；恒生科技指数涨幅高达3.25%。

期货市场方面，截至9月19日收盘，多个大宗商品涨幅超过2%，玻璃、苹果、棕榈油、纯碱、锰硅、焦煤和铁矿石等涨幅居前。

在市场人士看来，人民币对美元升值将大幅增强中国资产吸引力，并对A股构成积极影响。美联储降息有助于打开国内政策空间，加之国内经济基本面向好等因素共振，有望带动股票等市场持续走强。

银河证券分析认为，海外市场降息周期下，国内市场诸多行业将迎来投资机遇。随着降息周期开启，本轮全球流动性将趋于好转，外资流入国内市场，相关板块有望迎来向上行情。

此外，市场对降准预期已有所升温。分析人士普遍认为，央行或通过降准降息等方式来支持扩内需、推动价格温和回升。光大银行金融市场部认为，预计央行将灵活开展公开市场操作或出台降准等措施，市场资金面有望保持总体平稳。

(责编：杨曦、陈键)

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