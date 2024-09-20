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打造服务业对外开放“强磁场”

臧梦雅
2024年09月20日09:08 | 来源：经济日报
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原标题：打造服务业对外开放“强磁场”

　　日前，2024年中国国际服务贸易交易会在北京举行。作为促进服务业和服务贸易合作的重要平台，服贸会的影响力和关注度不断扩大。“服务贸易”这个词听起来似乎比较陌生，但在生活中随处可见。比如，旅游服务、体育健身、教育医疗、信息通信等都少不了它的参与。数据显示，上半年我国服务贸易在服务和货物贸易总额中的占比达14.5%，比上年同期提高1个百分点，规模再创历史同期新高。

　　回望改革开放初期，我国服务贸易开始起步发展。加入世界贸易组织后，我国全面履行入世承诺，加快服务业对外开放，服务贸易管理体制和促进体系逐步建立，服务贸易规模快速增长，逐步跻身世界服务贸易大国行列。如今兴起的数字技术、人工智能等新兴科技，更为创新服务模式、增强用户体验提供了更多可能。远程医疗、在线教育和虚拟购物等已经深度融入人们日常生活。面对深刻的数字化转型，服务贸易的发展与时俱进。例如，“144小时过境免签”政策落地、“China Travel”持续火爆、数字游戏产品成功“出海”、国潮IP刷屏海外等热点话题的持续出现，充分说明我国服务贸易正处于创新提质的重要机遇期，潜力正持续释放，并助力经济、文化等国际竞争力快速提升。

　　党的二十届三中全会对“创新提升服务贸易”作出总体部署。国务院办公厅近日印发的《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，明确了未来一个时期我国服务贸易发展的重点和路径，作出进一步规划。服务贸易正成为经济全球化的重要推动力。我们要顺时应势，从推动服务贸易制度型开放、促进资源要素跨境流动、推进重点领域创新发展等方面入手，持续提升服务贸易含金量。

　　着眼国内，推动服务贸易创新发展，意味着以创新为改革动力，构建更加稳定、透明、可预期的发展环境。从2016年至2023年，我国已经在28个地区开展了3轮服务贸易创新发展试点，探索与服务贸易发展相适应的体制机制、政策体系和开放路径，累计向全国推广157项试点经验和案例。接下来，会有更多与服务贸易发展相适应的成功经验从地方走向全国，在更大范围内释放能量。

　　放眼全球，尽管国际经济形势复杂多变，贸易保护主义和贸易摩擦增多，但我国服务贸易数字化、智能化、绿色化进程不断提速，服务业对外开放“强磁场”魅力不减。应以服贸会等活动为契机，鼓励更多企业积极借助专业化、国际化优势，形成创新集聚效应，为服务贸易高质量发展赋能。

　　（中国经济网供稿）

(责编：杨曦、陈键)
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