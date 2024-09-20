彭 江

原标题：电子行业AI创新驱动发展

上市公司半年报披露完毕，半导体、电子元件、消费电子、光学光电子等电子行业上半年“成绩单”正式出炉。受益于行业景气度回暖等因素，电子行业半年度业绩提升明显。Wind数据显示，2024年上半年，电子行业整体营收同比增长15%，居全行业第一位；归母净利润同比增长54%，居全行业第三位。从单季度来看，2024年第二季度电子行业整体营收同比增长17%，环比增长12%；归母净利润同比增长42%，环比增长36%。业内分析师认为，目前电子行业去库存和供给侧出清较为充分，在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，电子行业将迎来新发展周期。

行业业绩企稳向好

半年报数据显示，2024年上半年，深市245家电子行业公司合计实现收入8573.33亿元，同比增长13.51%；合计实现归属于上市公司股东的净利润351.16亿元，同比大幅增长74.94%；合计实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润290.57亿元，同比大幅增长160.74%。具体到行业来看，多个细分行业均取得较好业绩。

半导体行业（申万二级）业绩显著提升，2024年上半年合计收入同比增长29.60%，利润同比增长74.67%。其中，半导体装备龙头公司北方华创业绩实现同比、环比高速增长，2024年上半年营业收入达到123.35亿元，同比增长46.38%；归母净利润27.81亿元，同比增长54.54%。证券分析师认为，北方华创业绩增长驱动因素有二：一是全球半导体产业整体呈现复苏迹象，产业链回暖趋势基本确立，进而提振上游半导体设备订单需求，促进销售量增加；二是公司专注于半导体设备、真空及锂电装备和精密电子元器件三大核心业务板块，在集成电路装备领域继续保持国内领先地位，刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗、快速退火等核心工艺装备突破多项关键技术并实现产业化应用，工艺覆盖度及市场占有率显著增长，带动公司实现业绩增长。

电子元件行业（申万二级）业绩表现较好。2024年上半年合计收入同比增长19.01%，利润同比增长33.33%。例如，印制电路板龙头公司深南电路实现营业总收入83.21亿元，同比增长37.91%，归属于上市公司股东的净利润9.87亿元，同比增长108.32%。增长原因主要得益于通信领域高速交换机、光模块产品需求增长，数据中心领域AI加速卡、汽车电子领域智能驾驶相关高端产品需求稳步增长。

消费电子行业（申万二级）业绩企稳向好，2024年上半年合计收入同比增长10.77%，合计利润同比增长29.44%。行业上市公司澜起科技上半年实现营业收入16.65亿元，较上年同期增长79.49%，实现归母净利润5.93亿元，较上年同期增长624.63%。上涨原因主要得益于存储行业的复苏、AI服务器需求量快速增长、高性能运力芯片新产品实现规模出货。

光学光电子（申万二级）行业业绩回暖，合计收入同比增长7.58%，合计实现净利润32.99亿元，实现扭亏为盈（上年同期净利润-31.16亿元）。行业上市公司京东方A在2024年上半年实现营业收入933.86亿元，同比增长16.47%；归母净利润22.84亿元，同比增长210.41%，上半年盈利同比增长显著。上半年，公司各项业务取得良好进展，在液晶显示器领域五大主流应用出货量稳居全球第一位，核心客户端占比持续提升，液晶显示器产品结构持续优化，优势高端旗舰产品稳定突破，超大尺寸产品保持全球出货量第一。

行业迎来上行周期

党的二十届三中全会提出，健全因地制宜发展新质生产力体制机制。完善推动新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。这为我国电子产业提升长期公司价值、可持续发展提供了坚实基础。

“电子板块整体呈现顺周期特征，对需求侧景气度感知较为敏感，随着全产业链库存持续去化，在PC、手机、消费电子等终端补库拉动下，业绩持续改善。同时，部分细分行业叠加控产提价的供给收缩逻辑，盈利能力大幅提升。”华创证券研究所副所长耿琛表示。

随着以旧换新等利好政策陆续落地，电子行业呈现景气上行提速态势，彻底扭转了过去两年负增长趋势。行业去库存和供给侧出清较为充分，在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期。

一是国内智能手机市场延续增长。2024年1月至7月，国内手机出货量1.71亿部，同比增长15.3%，复苏势头明显。9月后，国产新机将陆续发布，预计将引发新一轮购机热潮。二是随着生成式人工智能技术的逐步成熟，基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现，显著推动算力需求持续攀升，带动行业整体需求持续向好。三是半导体行业景气边际持续改善。行业报告显示，人工智能的需求继续推动芯片销售额增长，全球2024年第二季度芯片销售额同比增长27%，预计第三季度同比增长29%。

广发证券电子行业首席分析师耿正表示，电子产业呈周期成长，复苏态势显著。在供需关系的波动下，电子行业呈现出周期性成长的趋势，并可以进一步拆解为产品周期、资本支出/产能周期、库存周期三重基本周期的嵌套。2024年上半年，得益于行业逐渐复苏，AI训练和推理需求快速增长带动相关芯片需求旺盛，叠加去库存进入尾声，电子行业景气度进入上行通道，全球半导体销售额恢复同比增长态势。

折叠屏为硬件形态创新的一大亮点，销售数据呈翻番增长，相关供应链公司业绩持续兑现。国泰君安证券电子行业首席分析师舒迪表示，今年第一季度、第二季度，中国折叠屏手机销量分别为185.7万部、257.0万部，同比增速分别为83.0%、104.6%。折叠屏手机企业陆续交出优异的财务表现，业绩的不断释放进一步验证了产业的高速发展。下半年多家终端厂商新机型密集发布，全球及中国折叠屏手机市场仍有望保持高速增长，相关产业链增量价值如铰链、UTG、屏幕等有望持续受益。

国产替代空间广阔

随着半导体国产替代持续推进，行业发展空间依然广阔。“半导体国产替代持续推进，由点到面，由易到难。从消费电子到工控车规产品，从芯片到制造和设备，本土厂商持续加大研发投入，不断取得技术突破，扩充产品品类，拓展成长边界。未来，国产替代空间依然广阔，国内半导体公司有望持续受益于国产替代进程的深入。”耿正说。

中国是全球最大的电子终端消费市场和半导体销售市场，承接了全球半导体产业向国内的迁移。从产业链配套层面来看，在中游晶圆制造环节，中国具备成为全球最大晶圆产能基地的潜力，并对半导体设备等本土产业链的建设提出了更高要求。特别是在中国制造强国战略下，政府在产业政策、税收、人才培养等方面大力支持和推进本土半导体制造和配套产业链的规模化与高端化。半导体设备等产业环节作为半导体产业的基石，国产替代势在必行。

根据国家统计局公布的数据，2024年8月，中国集成电路产量为373亿块，同比增长16%。随着国内晶圆产能稳步扩张，我国集成电路产量10年间增长了约4倍。2024年上半年，随着全球半导体需求复苏，我国集成电路出口也恢复了同比增长态势，2024年8月，我国集成电路出口金额为133亿美元，同比增长18%，连续10个月实现同比增长。

在本土晶圆产能持续扩张、半导体制造技术迭代升级和国产替代加速突破的趋势下，国内半导体设备市场持续扩容，从半导体晶圆制造设备市场来看，当前国产半导体设备公司产品迭代更新进展显著，新品导入客户的进度提速，不断丰富业务增长点和增加可服务市场空间。国产设备对成熟制程的工艺覆盖度日趋完善，并积极推进先进制程的工艺突破。未来，国产半导体设备有望持续受益于设备市场规模的扩张和国产替代进程的持续深入。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经