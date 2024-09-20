顾 阳

原标题：海量跨境电商如何秒通关

据云擎数据测算，今年前8个月，全国口岸共申报清单近50亿票，平均每月6亿余票、每天2000余万票，比同期报关单申报量多出近2个数量级。特别是今年“618”大促期间，外网进出口量系统最高处理速度达8.5万票/分钟。

跨境电商作为数字贸易的典型代表，具有“信息化、瞬时化、海量化、碎片化、隐匿化”等特点，其中海量化特点尤为突出。

海量数据带来了巨大的通关保障压力，且随着业态不断发展，压力会越发增加。如何保障数据和系统顺畅运行流转，是外贸高质量发展的基础，也是海关监管与业务改革的重要内容。

近年来，全国海关推动数字化转型和智能化升级，加快智慧海关建设。目前，海关总署已经完成了智慧海关建设的总体方案和推进方案，初步构建了智慧海关的“四梁八柱”，形成了“四全”“六化”“五平台”“三机制”的整体框架。其中，“五平台”包括基础设施平台、应用支撑平台、大数据分析平台、业务协同平台和监控指挥平台。

“全国海关正逐步将这些成果应用于跨境电商系统升级中。”近日，在江西省九江市召开的“科技助力跨境通关暨跨境电商通关技术保障压力测试”研讨会上，海关总署有关负责人表示。

据介绍，海关科技部门利用大数据分析平台建立了寄递渠道一体化监控分析平台，加强实时监控，及时提醒处置异常单证。通过应用支撑平台，开发了身份信息验核模块，以确认交易真实性。下一步，海关科技部门将利用基础设施平台进一步升级跨境系统硬件环境，提升系统的处理能力和稳定性。

在跨境电商领域，海关科技部门进行了诸多创新尝试，如支付信息验核、身份信息验核、物流信息验核，以及税单电子支付、税单电子打印等。预计今年年底前，海关科技部门将上线跨境电商出口系统与舱单系统的自动对接功能，实现单证放行与舱单核注核销联动，减少企业跑腿次数，便利现场关员操作。

以智慧海关建设为契机，在充分利用科技创新成果基础上，相关部门协同作战，共同做好大促期间压力测试与技术保障。海关科技部门进一步升级优化跨境电商通关系统，完善技术运维保障体系，强化风险管控，全力保障“618”等大促期间跨境电商通关平稳有序。

“多年来，我们坚持每年大促前开展跨境电商全链路压力测试，就是为了确保跨境电商业务在高并发、大流量情况下的稳定性和可靠性。”广州海关科技处副科长曾聪说，开展压力测试是检验系统稳定性和韧性的有效工具，能够为应对突发情况做足准备。

“每年大促前，海关科技部门会主动对接大型电商企业，掌握企业促销活动安排，预估总业务量，详细了解企业在促销活动期间的清单推送数量和集中推送时间，研究预判跨境业务流量走势高峰。”菜鸟集团全球进口供应链关务总监余鹏程说。

针对跨境电商大促期间业务高峰，海关科技部门组建重点技术保障团队，重点在数据申报、数据交换等系统关键流程环节开展监控巡检，加强7×24小时值班值守和运行监控，加强对系统运行状况监控预警，实时连线业务部门、电商平台企业，保证系统全程运行平稳高效。

(责编：杨曦、陈键)

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