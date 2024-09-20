第五届中国人工智能大赛启动
2024年09月20日16:39 | 来源：人民网
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人民网北京9月20日电 （记者赵竹青）记者从中国信息通信研究院获悉，第五届中国人工智能大赛今日正式启动。
本次大赛主题为“融新汇智，竞促发展”，由国家互联网信息办公室、公安部指导，厦门市人民政府主办，厦门市数据管理局、厦门市互联网信息办公室、厦门市公安局、中国信息通信研究院、中国人工智能产业发展联盟联合承办。
大赛围绕人工智能安全治理和创新发展两大主线设置赛题。在安全治理方向，设置大模型安全攻防赛、AIGC视频检测赛、AIGC音频检测赛、人工智能显式内容标识提取技术解决方案评选赛；在创新发展方向，设置具身智能挑战赛、人工智能赋能代码生成能力赛、人工智能赋能政务服务场景能力验证赛、大模型赋能网络安全案例评选赛。
(责编：赵竹青、高雷)
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