人民网北京9月20日电 （记者王震）9月20日，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家税务总局副局长饶立新介绍，今年1至8月，支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超1.8万亿元。

饶立新表示，今年以来，税务部门坚持依法依规组织税费收入，持续深化“政策找人”，依托税收大数据，智能匹配优惠政策与适用对象，分时点、有重点地开展政策精准推送3.6亿户（人）次，推送各类税费优惠政策信息5.4亿条，确保结构性减税降费政策扎实落地。特别是按照去年中央经济工作会议和今年全国两会强调“重点支持科技创新和制造业发展”的要求，加力落实相关税费支持政策。今年1至8月，支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超1.8万亿元，为加快发展新质生产力增添动能。

(责编：王震、高雷)

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