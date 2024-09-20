人民网北京9月20日电 （记者王震）9月20日，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家税务总局政策法规司司长戴诗友表示，制造业是立国之本、强国之基。增值税发票数据显示，今年1至8月份，我国制造业销售收入同比增长4.6%，发展稳中向好。主要呈现三个特点：

一是制造业“压舱石”作用持续凸显。增值税发票数据显示，1至8月份，我国制造业销售收入占全部销售收入比重为29.7%，较上年同期提高0.8个百分点。

二是价值链布局逐步向中高端迈进。增值税发票数据显示，1至8月份，我国高端装备制造业、高技术制造业销售收入占制造业销售收入比重分别为16.5%和15.6%，较上年同期分别提高0.5个和0.6个百分点。

三是智能化、绿色化发展步伐加快。增值税发票数据显示，1至8月份，我国制造业采购数字技术金额同比增长10.7%，带动智能设备制造业销售收入同比增长11.5%；规模以上工业企业采购节能环保服务同比增长19.1%，反映企业节能治污力度加大。

戴诗友表示，一直以来，税务部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，精准高效落实支持制造业发展的税费优惠政策，促进制造业缓解经营压力、增强创新动力、激活发展潜力。一方面，减轻了制造业税费负担。2018至2023年，全国制造业累计新增减税降费及退税缓税缓费超4万亿元，占全部税费优惠的比重超三成，在各行业中获益最多。另一方面，助力了制造业转型升级。一系列促进科技创新和节能环保的税费支持政策，有力推动了制造业企业朝着高端化、智能化和绿色化方向转型升级。以研发费用加计扣除为例，2023年，33.3万户制造业企业享受研发费用加计扣除金额2.03万亿元，享受政策户数和加计扣除金额占比均超过一半，分别达52.9%、58.8%。

下一步，税务部门将认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，把支持制造业发展摆在更加突出的位置，推动政策落实更给力、企业享受更有感，更好助力制造业高质量发展。

(责编：王震、高雷)

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