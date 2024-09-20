税务总局：上半年小微企业通过“银税互动”贷款1.56万亿元
2024年09月20日17:20 | 来源：人民网
小字号
人民网北京9月20日电 （记者王震）9月20日，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，上半年全国小微企业通过“银税互动”获得银行贷款1.56万亿元。
沈新国表示，税务部门连续第11年开展“便民办税春风行动”。在拓展纳税信用服务方面，持续优化纳税信用评价方式，助力新办纳税人信用提升，截至8月底，已有2.6万户新设立纳税人实现纳税信用升级。联合金融监管部门及商业银行，规范和优化“银税互动”，上半年全国小微企业通过“银税互动”获得银行贷款1.56万亿元，同比增长7.6%，助力小微企业更好获得信贷支持。
(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 小吃带动大产业 美食与文旅融合活跃消费市场
- 人民网北京9月20日电 （记者孙博洋）2024年被商务部定为“消费促进年”，餐饮消费作为消费的重要组成部分备受各界关注。 商务部数据显示，今年上半年，全国餐饮收入达到2.6万亿元，同比增长7.9%，总体上继续保持了较快增长态势，而且增速也比商品零售额快4.7个百分点，对社零增长的贡献率达到了22.8%，餐饮消费重要性凸显。…
- 评论
- 关注