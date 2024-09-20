人民网北京9月20日电 （记者王震）9月20日，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，上半年全国小微企业通过“银税互动”获得银行贷款1.56万亿元。

沈新国表示，税务部门连续第11年开展“便民办税春风行动”。在拓展纳税信用服务方面，持续优化纳税信用评价方式，助力新办纳税人信用提升，截至8月底，已有2.6万户新设立纳税人实现纳税信用升级。联合金融监管部门及商业银行，规范和优化“银税互动”，上半年全国小微企业通过“银税互动”获得银行贷款1.56万亿元，同比增长7.6%，助力小微企业更好获得信贷支持。

(责编：王震、高雷)

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