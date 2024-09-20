税务总局：从四方面推动“高效办成一件事”
2024年09月20日17:26 | 来源：人民网
小字号
人民网北京9月20日电 （记者王震）9月20日，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，今年以来，税务部门深入贯彻《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能 推动“高效办成一件事”的指导意见》，充分发挥职能作用，推动线上线下政务服务效能整体提升。
国务院制发的“高效办成一件事”重点事项清单中，21个重点任务中有7个涉税事项。沈新国介绍，推动“高效办成一件事”方面税务部门主要做了四方面工作：
一是简化办理流程。如，实行“数据归集+智能预填”“税种联动+要素补报”申报方式，实现多数纳税人仅需一键确认或补正少量信息即可完成申报。
二是推动业务集成。如，在新电子税务局中打造多个综合办税缴费场景，将涉及多税费种、需要多次办的事项整合为一次办结，切实满足纳税人缴费人所需所盼。
三是拓展数据共享。如，与海关总署等部门深化合作，以数据信息及时共享提升企业出口退税等办税缴费事项的服务效能。
四是增强部门联动。主动对接市场监管部门，积极推进企业信息变更“一次办”、企业注销“一网办”，助力高效办成企业上市合法合规信息核查“一件事”和企业破产信息核查“一件事”。
(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 小吃带动大产业 美食与文旅融合活跃消费市场
- 人民网北京9月20日电 （记者孙博洋）2024年被商务部定为“消费促进年”，餐饮消费作为消费的重要组成部分备受各界关注。 商务部数据显示，今年上半年，全国餐饮收入达到2.6万亿元，同比增长7.9%，总体上继续保持了较快增长态势，而且增速也比商品零售额快4.7个百分点，对社零增长的贡献率达到了22.8%，餐饮消费重要性凸显。…
- 评论
- 关注