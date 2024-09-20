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税务总局：从四方面推动“高效办成一件事”

2024年09月20日17:26 | 来源：人民网
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人民网北京9月20日电 （记者王震）9月20日，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，今年以来，税务部门深入贯彻《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能 推动“高效办成一件事”的指导意见》，充分发挥职能作用，推动线上线下政务服务效能整体提升。

国务院制发的“高效办成一件事”重点事项清单中，21个重点任务中有7个涉税事项。沈新国介绍，推动“高效办成一件事”方面税务部门主要做了四方面工作：

一是简化办理流程。如，实行“数据归集+智能预填”“税种联动+要素补报”申报方式，实现多数纳税人仅需一键确认或补正少量信息即可完成申报。

二是推动业务集成。如，在新电子税务局中打造多个综合办税缴费场景，将涉及多税费种、需要多次办的事项整合为一次办结，切实满足纳税人缴费人所需所盼。

三是拓展数据共享。如，与海关总署等部门深化合作，以数据信息及时共享提升企业出口退税等办税缴费事项的服务效能。

四是增强部门联动。主动对接市场监管部门，积极推进企业信息变更“一次办”、企业注销“一网办”，助力高效办成企业上市合法合规信息核查“一件事”和企业破产信息核查“一件事”。

(责编：王震、高雷)
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