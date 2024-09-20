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从税收数据看“两新”行动落地显效

2024年09月20日17:38 | 来源：人民网
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人民网北京9月20日电 （记者王震）9月20日，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家税务总局政策法规司司长戴诗友表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新是党中央、国务院着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策部署。3月份，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，各相关部门和地方陆续出台一系列配套措施，有力推动“两新”行动落地见效。

从税收数据来看“两新”行动的推动情况如何？

戴诗友介绍，在政策推动下，企业设备更新步伐明显加快。增值税发票数据显示，今年4至8月份，全国企业采购机械设备金额同比增长5.6%，增速较《行动方案》出台前的3月份提高了7.6个百分点，特别是在三个重点领域效果明显：

一是工业企业设备更新加快。4至8月份，工业企业采购机械设备金额同比增长4.4%，增速较3月份提高5.5个百分点。

二是信息、科技行业设备更新加快。4至8月份，信息技术服务业、科研技术服务业采购机械设备金额同比分别增长17.7%和20%，增速较3月份分别提高16个百分点和10.6个百分点。

三是交通运输、租赁商务服务设备更新加快。4至8月份，交通运输业、租赁商务服务业采购机械设备金额同比分别增长0.4%和16.1%，增速较3月份分别提高15个和19.2个百分点。

戴诗友表示，在国家鼓励、地方支持和企业让利等多因素带动下，增值税发票数据显示，汽车、家电家居类消费需求也逐步得到释放。

一是新能源汽车销售增长明显，二手车销量提速。4至8月份，新能源汽车销量同比增长38.4%，增速较3月份提高10.9个百分点；二手汽车销量同比增长6.2%，增速较3月份提高10.8个百分点。

二是家电产品销售好转。4至8月份，冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长2.4%和5%，增速较3月份分别提高2.8个和11.6个百分点。

三是家具、卫生洁具产品销售向好。4至8月份，家具、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长8.9%和12%，增速较3月份分别提高8.3个和22.6个百分点。

下一步，税务部门将继续按照党中央、国务院部署要求，进一步落实落细各项税费支持政策，更好地为扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新添力增效。

(责编：王震、高雷)
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