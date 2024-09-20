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税务总局：2023年62.9万户企业享受研发费用加计扣除

2024年09月20日17:41 | 来源：人民网
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人民网北京9月20日电 （记者王震）9月20日，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家税务总局新闻发言人、办公厅主任黄运介绍，从今年上半年结束的2023年度企业所得税汇算清缴数据来看，全国共有62.9万户企业享受研发费用加计扣除金额达3.45万亿元。

黄运表示，这项政策的实施，为加快发展新质生产力注入了新动能。一方面，有力支持了高科技企业创新发展。2023年，40.5万户高新技术企业享受加计扣除金额为2.83万亿元，同比增长15.1%，户均加计扣除金额是非高新技术企业的2.5倍。另一方面，有力支持了民营企业创新发展。2023年，民营企业享受加计扣除金额为2.59万亿元，同比增长12.5%，占全部企业加计扣除金额的75%。

(责编：王震、高雷)
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