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我国国际论文篇均被引次数首次超过世界平均水平

2024年09月20日17:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月20日电（记者温竞华）中国科学技术信息研究所20日发布的《2024年中国科技论文统计报告》显示，近十年来，中国科研人员发表国际论文平均每篇论文被引用16.20次，首次超过世界平均水平（15.76次）。

　　报告显示，据近十年最新统计数据，材料科学、工程技术、化学、环境与生态学、计算机科学、农业科学和数学7个学科论文的被引次数排名世界第一位，比2023年统计时新增环境与生态学。地学、分子生物学与遗传学、免疫学等9个学科论文的被引次数排在世界第二位。

　　中国国际科技论文被国际科技论文引用，可以反映全球科技界对中国科技创新的关注程度。中国科学技术信息研究所分析发现，2023年，中国论文在发表当年即获得的引用中，四成以上来自中国以外的国家和地区。印度成为引用中国论文数量和引用次数最多的国家，其次为美国和韩国。中国在材料科学、化学、物理和环境科学等领域受到国际引用较多。

　　中国科学技术信息研究所是科技部直属的科技信息研究机构，自1987年以来，一直承担着中国科研人员在国内外发表论文情况的统计分析工作，每年定期公布中国科技论文产出整体分析报告。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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