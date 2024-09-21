记者从9月20日在北京举行的第二届中国乡村特色优势产业发展大会新闻发布会上了解到，我国正积极发展乡村特色优势产业助力乡村振兴。

中国乡村发展志愿服务促进会副会长欧宏新说，要发展乡村特色优势产业，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。第二届中国乡村特色优势产业发展大会定于10月11日至13日在北京举行，届时将发布9个特色优势产业蓝皮书，举办油茶、核桃、油橄榄、杂交构树、葡萄酒、青藏青稞牦牛、南疆核桃红枣7个产业发展论坛，以及金融、科技、消费帮扶3个综合性论坛，开展特色优势产品展示展销、直播带货活动等。

据了解，本次大会由中国乡村发展志愿服务促进会主办，北京国际展览中心有限公司和中国社会帮扶网协办。大会将围绕发展乡村特色优势产业、助农兴企、健康惠民这个主题，突出保障粮食安全和重要农产品有效供给，搭建特色优势产业发展交流展示对接平台，传播特色优势产业知识，推进特色优势产业品牌建设，持续助力特色优势产业高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

大会为参展企业免费提供标准展位500多个，目前报名企业已近1000家，确定参展企业600多家，参展企业来自全国30个省区市、304个县（区），参展商品近2400个品类。同时，大会将邀请160多家专业采购商、经销商参会，通过开展直播带货培训等帮助参展企业拓展线上销售渠道，探索新的消费帮扶模式。（记者郁琼源）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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