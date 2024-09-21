9月19日，2024年中国农民丰收节农民群众庆丰收展演暨京东农特产购物节线下启动仪式在北京举行。

京东集团CEO许冉在启动仪式上表示，京东作为一家数实融合的新型实体企业，一直积极参与乡村振兴事业，不断进化助农战略、深耕产业，与亿万农民朋友共绘致富图景。这次农特节，京东也将投入15亿现金补贴和流量资源，让消费者以“产地价”尝鲜五湖四海的优质农特产。

据悉，这是京东连续举办的第三个农特产购物节，将持续到9月30日，京东超市采销为此精选了全国2000多个产业带的农特产好物。

据介绍，以覆盖几十万个乡村的自建物流基础设施网络为根基，京东实施系列惠农助农举措，创新供应链模式，打造出具有差异化优势的三项助农模式。京东超市发挥自营优势，所售农特产为“溯源精选”。“溯源精选”模式是由京东采销深入2000个产业带田间地头，精选高质量农特产品，按照分级标准收购、销售，不断助推我国农业标准化建设实践落地。

同时，京东超市还针对农特产品采用“源头直发”模式，缩短从采收到送达的周期，让高品质农特产品从产地直达餐桌。同时，为了保障农特产安全靠谱、品质一流，京东超市还对源头直发的农特产品实行产地检验、入库检测、突击飞行检查、神秘抽检等质量检测措施。目前，京东超市“源头直发”已覆盖16000余种农特好物。

(责编：崔元苑、李源)

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