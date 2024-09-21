吴晓璐

原标题：证监会完善证券公司风险控制指标体系

9月20日，证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》（以下简称《风控指标规定》），进一步完善证券公司风险控制指标体系，推动证券公司落实全面风险管理要求，提升服务实体经济质效，促进证券公司高质量发展。《风控指标规定》将于2025年1月1日起正式施行。

突出全面覆盖

近年来，证监会不断健全以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，督促证券公司落实全面风险管理要求，夯实内控合规基础。2020年1月份证监会修订发布现行的证券公司风险控制指标计算标准以来，经过四年多的实践，证券行业抗风险能力稳步提升，风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率四项核心风险控制指标长期维持在监管标准的1.5倍至2.5倍水平，行业持续稳健发展，没有发生重大风险事件。风险控制指标体系在提升证券公司风险管理水平，增强行业抵御风险能力方面发挥了重要作用。

证监会表示，为进一步发挥风险控制指标对证券公司资源配置的“指挥棒”作用，提升全面风险管理的主动性和有效性，以自身高质量发展为经济社会发展提供有力支撑，有必要结合行业发展实际情况，对《风控指标规定》进行修订。

本次修订主要体现四方面监管导向：一是突出全面覆盖。对证券公司所有业务活动纳入风险控制指标约束范围，提升风险控制指标体系的完备性，夯实风控基础。

二是突出审慎从严。对创新业务和风险较高的业务从严设置风险控制指标计算标准，引导证券公司走资本集约型的专业化稳健发展之路。

三是强化风险管理。根据证券公司风险管理水平、业务风险特征和期限匹配性，合理完善计算标准，提升风险控制指标的科学性和有效性。

四是促进功能发挥。引导证券公司优化业务结构和资产配置，加大服务实体经济和居民财富管理的力度，提升资本使用效率，成为促进资本市场健康稳定高质量发展的重要力量。

引导证券公司发挥功能作用

据悉，本次调整主要涉及《风控指标规定》中净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表、风险控制指标计算表等6张计算表。主要修订内容如下：

一是完善业务计量标准，引导发挥功能作用。发挥风险控制指标的导向作用，对证券公司投资股票、开展做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化，进一步引导证券公司在投资端、融资端、交易端发力，充分发挥长期价值投资、服务实体经济融资、服务居民财富管理等作用，为经济社会发展提供高质量金融服务。

二是优化分类计量，引导主动加强风险管理。适当调整连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系数和表内外资产总额折算系数，差异化充实可用稳定资金，为证券公司适应新的分类评价结果设置过渡期，引导证券公司主动加强风险管理，支持合规稳健的优质证券公司适度提升资本使用效率，更好为实体经济提供综合金融服务。

三是结合市场实践，提升指标体系完备性。明确证券公司参与公募REITs等新业务的风险控制指标计算标准。明确证券公司为区域性股权市场提供服务等业务的特定风险资本准备计算标准。根据期限匹配性，细化不同期限资产的所需稳定资金。

四是强化资本约束，加强重点业务风险防范。完善证券公司投资单一产品的穿透要求，按照单一或穿透孰严计量风险资本准备。对场外衍生品等适当提高计量标准，加强对私募非标资管、托管等业务的监管力度，提高监管有效性，维护市场稳健运行。

(责编：罗知之、陈键)

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