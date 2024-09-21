杜雨萌

原标题：8月份全社会用电量同比增长8.9%

9月20日，国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。数据显示，今年前8个月，全社会用电量累计65619亿千瓦时，同比增长7.9%，其中规模以上工业发电量为62379亿千瓦时。8月份全社会用电量9649亿千瓦时，同比增长8.9%。据《证券日报》记者统计，8月份全社会用电量增速比上月提高3.2个百分点。

“8月份国民经济保持总体平稳，同时，西南、华东、华中等地区气温明显高于上年同期，对用电量增速拉动明显。”据中国电力企业联合会统计与数据中心电力供需分析处处长吴立强介绍，当月西南、华东、华中区域全社会用电量同比增速分别达到18.4%、14.2%和10.1%。

国家能源局披露的数据显示，8月份，第一产业用电量149亿千瓦时，同比增长4.6%；第二产业用电量5679亿千瓦时，同比增长4.0%；第三产业用电量1903亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生活用电量1918亿千瓦时，同比增长23.7%。

相比第一产业用电量、第三产业用电量的环比快速增长，第二产业8月份用电量增速比上月回落1.0个百分点。对此，吴立强告诉《证券日报》记者，第二产业用电增速的回落主要受到四大高载能行业用电量增速回落影响。

具体来看，8月份，化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业用电量同比分别增长4.7%、4.4%，非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业用电量同比分别下降6.7%、5.3%。总的来看，四大高载能行业用电量同比下降0.1%，增速比上月回落4.9个百分点。

值得一提的是，尽管四大高载能行业用电量增速回落明显，但从第二产业用电量的结构上看，高技术及装备制造业用电量依然保持着增速领先的趋势。

据吴立强介绍，8月份，高技术及装备制造业用电量同比增长7.5%。展开来看，8月份，新能源车整车制造用电量同比增长49.3%，计算机/通信和其他电子设备制造业（11.7%）、仪器仪表制造业（11.4%）、医药制造业（10.7%）三个行业用电量增速均超10%。整体上看，今年前8个月，高技术及装备制造业用电量同比增长11.7%。

星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示：“全社会用电量是反映经济活动变化的‘晴雨表’。从产业用电结构来看，8月份乃至今年以来高技术及装备制造业用电量增速领先，反映出当前我国实体经济正在持续走强，尤其是在制造业转型升级大背景下，高技术及装备制造业用电量的同比增长，说明我国制造业正朝着高技术、高附加值进一步转变，这也从侧面反映出我国新质生产力的发展势头迅猛。”

(责编：罗知之、陈键)

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