人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多家快递公司8月份业务量、收入均同比增长

吴文婧
2024年09月21日08:47 | 来源：证券日报
小字号

原标题：多家快递公司8月份业务量、收入均同比增长

9月20日，申通快递、韵达股份、圆通速递等3家快递公司相继发布8月份主要经营数据，当月快递业务量、快递业务收入同比均实现双位数增长。

业务量方面，8月份，申通快递实现业务量19.36亿票，同比增长27.26%；圆通速递业务量22.61亿票，同比增长29.87%；韵达股份业务量19.73亿票，同比增长21.57%。

从快递业务收入来看，8月份，申通快递实现快递服务业务收入38.73亿元，同比增长21.50%；圆通速递快递产品收入49.08亿元，同比增长20.67%；韵达股份快递服务业务收入39.17亿元，同比增长11.41%。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对《证券日报》记者表示：“电商行业的持续快速发展、消费市场的逐步复苏，都带动了快递需求增加；加之快递行业自身不断拓展业务范围，向农村电商、国际市场等延伸，业务量得到持续提升。”

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇向《证券日报》记者表示：“在宏观经济持续恢复、消费市场活力逐步增强的大背景下，预计今年全年快递业务量和收入将继续保持较好的增长态势。”

此外，记者注意到，尽管多家公司8月份快递单票收入同比下降，但环比有所好转。如申通快递8月份快递服务单票收入2.00元，同比下降4.76%，环比7月持平。韵达股份8月份快递服务单票收入1.99元，同比下降8.29%，但较7月份的单票收入1.98元有所回升。

快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏向记者表示：“今年以来，快递市场管理办法、多项关于快递循环包装的国标相继实施，都是围绕快递行业高质量可持续发展的目标。随着行业治理的完善，数字化、人工智能应用的深入，快递‘出海’力度的加大，行业有望迎来崭新的发展。”

郭涛表示，快递企业可从多个方面寻求竞争力提升，包括加强服务质量建设，提高快递送达的时效性、准确性和安全性；加大科技投入，提升智能化水平；拓展业务领域，开发差异化服务；通过加强与上下游企业的合作，优化供应链。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 年均增长11% 中国东盟双边贸易快速扩张
　　
我国成功发射天启星座29~32星
　　快舟一号甲运载火箭将天启星座29~32星发射升空。杨熙摄 人民网北京9月20日电 （记者赵竹青）记者从西昌卫星发射中心获悉，9月20日17时43分，我国在西昌卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将天启星座29~32星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部