吴文婧

原标题：多家快递公司8月份业务量、收入均同比增长

9月20日，申通快递、韵达股份、圆通速递等3家快递公司相继发布8月份主要经营数据，当月快递业务量、快递业务收入同比均实现双位数增长。

业务量方面，8月份，申通快递实现业务量19.36亿票，同比增长27.26%；圆通速递业务量22.61亿票，同比增长29.87%；韵达股份业务量19.73亿票，同比增长21.57%。

从快递业务收入来看，8月份，申通快递实现快递服务业务收入38.73亿元，同比增长21.50%；圆通速递快递产品收入49.08亿元，同比增长20.67%；韵达股份快递服务业务收入39.17亿元，同比增长11.41%。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对《证券日报》记者表示：“电商行业的持续快速发展、消费市场的逐步复苏，都带动了快递需求增加；加之快递行业自身不断拓展业务范围，向农村电商、国际市场等延伸，业务量得到持续提升。”

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇向《证券日报》记者表示：“在宏观经济持续恢复、消费市场活力逐步增强的大背景下，预计今年全年快递业务量和收入将继续保持较好的增长态势。”

此外，记者注意到，尽管多家公司8月份快递单票收入同比下降，但环比有所好转。如申通快递8月份快递服务单票收入2.00元，同比下降4.76%，环比7月持平。韵达股份8月份快递服务单票收入1.99元，同比下降8.29%，但较7月份的单票收入1.98元有所回升。

快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏向记者表示：“今年以来，快递市场管理办法、多项关于快递循环包装的国标相继实施，都是围绕快递行业高质量可持续发展的目标。随着行业治理的完善，数字化、人工智能应用的深入，快递‘出海’力度的加大，行业有望迎来崭新的发展。”

郭涛表示，快递企业可从多个方面寻求竞争力提升，包括加强服务质量建设，提高快递送达的时效性、准确性和安全性；加大科技投入，提升智能化水平；拓展业务领域，开发差异化服务；通过加强与上下游企业的合作，优化供应链。

(责编：罗知之、陈键)

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