本报记者 陈晨

原标题：渔业水域生态环境状况稳中趋好

20日从农业农村部获悉，农业农村部、生态环境部近日联合发布《中国渔业生态环境状况公报（2023）》，公布2023年中国渔业水域水质、沉积物、生物等18项指标的生态环境监测情况。监测结果显示，中国渔业水域生态环境状况稳中趋好，氮磷污染压力依然存在。

2023年，农业农村部组织全国渔业生态环境监测网所属41个监测中心（站）对海洋和内陆重要渔业水域等环境状况进行常规监测。监测范围包括153个海洋和内陆重要天然渔业水域及增养殖水域，总面积1001万公顷。

与2022年相比，2023年海洋重要渔业水域（不含国家级水产种质资源保护区）中无机氮和活性磷酸盐指标的超标面积比例下降幅度分别为13.4%和16.6%；内陆重要渔业水域（不含国家级水产种质资源保护区）中总磷和高锰酸盐指数指标的超标面积比例下降幅度分别为13.1%和8.2%；国家级水产种质资源保护区（海洋）的无机氮、活性磷酸盐的超标面积比例下降幅度分别为7.6%、26.6%；国家级水产种质资源保护区（内陆）锌的超标面积比例下降幅度为90.0%。监测结果表明，2023年海洋重要渔业水域和国家级水产种质资源保护区（海洋）水体中主要超标因子为无机氮，内陆重要渔业水域和国家级水产种质资源保护区（内陆）中主要超标因子为总氮和总磷，渔业水域氮磷污染的压力依然存在。

(责编：罗知之、陈键)

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