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优质资产与运营能力获市场认可 大悦城商业REIT正式上市

2024年09月21日08:50 | 来源：新华网客户端
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原标题：优质资产与运营能力获市场认可 大悦城商业REIT正式上市

　　9月20日，华夏大悦城商业资产封闭式基础设施证券投资基金（以下简称：大悦城商业REIT）在深圳证券交易所成功上市，募集规模为33.23亿元。项目以中粮集团旗下成都大悦城为底层资产，发行网下询价认购倍数3.067倍，公众发售认购倍数2.73倍，是已发行的7支消费REITs中首个开售当日即提前结束公众发售的消费REIT。

　　大悦城商业REIT上市仪式

　　中粮集团党组副书记、总经理栾日成表示，大悦城商业REIT的成功发行是大悦城控股发展历程中具有里程碑意义的重大事件，未来要把商业综合体项目持续经营好，努力打造消费新场景、激发消费新活力，持续向公募REITs平台置入优质资产，以资产盘活扩大有效投资，以金融创新服务实体经济发展，为城市消费发展赋能，为满足人民群众美好生活需求贡献力量。

　　深圳证券交易所党委委员、副总经理李鸣钟表示，消费基础设施REITs承载着盘活存量商业不动产、提升城市商业体系建设水平的重任，对优化消费环境、释放消费潜能意义重大。作为西南片区首单消费基础设施REITs,大悦城商业项目的发行上市是资本市场服务惠民生、促消费、稳增长的生动实践，为创新消费基础设施投融资模式提供了可复制可借鉴的宝贵经验。

　　中信证券公司高管、全球投行委主任孙毅在致辞环节表示，华夏基金作为基金管理人、中信证券作为计划管理人，未来将充分发挥在资本市场以及消费基础设施领域积累的管理经验，勤勉尽责做好项目后续的服务工作，为华夏大悦城商业REIT的高质量、稳健发展保驾护航，也为落实普惠金融、服务实体经济贡献专业力量。

　　大悦城控股董事长、总经理姚长林表示，大悦城控股始终秉承中粮集团“忠于国计、良于民生”的文化基因，我们将依托“大悦城”这一商业地产旗舰品牌，不断引领潮流生活方式，拉动区域消费，焕新城市面貌，为人民美好生活赋能。公司将坚守“近者悦、远者来”的品牌基因，坚持“长期主义”的经营逻辑，强化项目运营，持续提升效益，不辜负投资人的信任，让更多人分享公司的发展成果；同时将坚决扛起央企使命、打造高质量消费场景，为促进经济增长、推动城市发展、服务人民美好生活贡献大悦城的力量。

　　成熟资产价值释放，打通“投融建管退”

　　2023年10月20日，证监会发布了《关于修改〈公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)〉第五十条的决定》，将公募REITs试点资产类型拓展至消费基础设施。

　　成都大悦城

　　对于大悦城控股而言，申报消费基础设施公募REITs首先是对国家政策的积极响应，其次公司成熟投资物业的资产价值也将得到释放，有助于公司业务实现高质量发展，增强可持续经营能力。

　　姚长林表示，此次华夏大悦城商业REIT的发行得到了市场的高度认可，项目成功上市意味着公司正式打通了“投融建管退”的资本循环，为未来进一步推进大悦城稳健发展提供了重要机会与坚实平台。

　　此外，根据公司公告，项目发行后将使公司资产结构将得到优化，从而提升资金周转效率及回报水平；公司将利用净回收资金，把握新的投资机会，促进公司在消费基础设施领域投资的良性循环，实现公司快速发展和业务拓展。

　　事实上，大悦城控股一直积极拓展、创新融资渠道，保持融资顺畅。继今年3月成功发行一笔票面利率仅3.18%的20亿元中票，7月31日，大悦城控股旗下子公司大悦城地产(HK.00207)与多家银行组成的俱乐部签署了相关融资协议，获得一笔4亿美元俱乐部贷款，所得资金用于现有债务再融资。本次大悦城商业REIT的成功上市，也将进一步优化大悦城控股及大悦城地产资金结构、提升资金流动性，为可持续发展提供强有力的资金支持。

　　超募，印证大悦城商业底色

　　数据显示，大悦城商业REIT在比例配售前累计吸金48.124亿元，是其拟募集规模（33.23亿元）的1.448倍。大悦城商业REIT作为作为西南地区首支消费REIT，其投资价值之所以获高度认可，首先得益于其底层资产——成都大悦城购物中心项目的优异表现及高增长潜力。

　　公开资料显示，成都大悦城2021-2023三年出租率保持在96%以上，2024年6月末出租率达98.45%，租金坪效持续快速增长，年复合增长率超过12%。自2015年底开业以来，销售年复合增长率达16%。

　　从项目所在城市看，成都作为西部商业消费中心，也展现出广阔的消费市场与旺盛的消费潜力。相关数据显示，2019-2023年，成都市社会消费品零售总额复合增速达4.7%，处在新一线城市前列。截至2023年末，成都市常住人口2140.3万人，且属于人口净流入城市，有力支撑未来消费增长表现，进一步激发标的资产成都大悦城的经营活力。

　　作为成都大悦城的运营方，大悦城控股目前布局全国近40个核心一二线城市，总资产近2000亿元。大悦城品牌诞生17年来，以城市新生代及城市新中产为核心客群，年轻、时尚、潮流、品位的品牌定位已深入人心。凭借对当地市场的深刻理解、对城市地段的前瞻预判、紧贴新消费潮流的运营实力，沉淀了成熟的“筹建-开业-运营”全生命周期管理经验，为项目未来的稳定优异表现奠定良好的信心基础。

　　最近五年，大悦城控股商业版图加速拓展，全国新开业14个商业项目，单年客流由2亿人次增长至超3亿人次，会员人数新增1050万人，总计突破1707万人——凭借优异的商业运营管理能力，每一座大悦城都在改变着他们所在的“一座城”，持续激活当地消费市场潜力、提升城市活力。截至2024年6月底，大悦城控股全国布局45个商业项目，在营项目34个（含轻资产和非标准化产品），总商业面积374万平方米；购物中心销售额达到196亿元，同比增长14%；客流量达到1.7亿人次，同比增长24%，平均出租率保持在94%的高位，体现了强大的商业运营实力。

　　今年上半年，大悦城控股积极响应国家促销费政策号召，紧抓消费热点，因地因时制宜推出一系列政策性商业活动，打造3+N政策性商业活动体系，如辐射全国项目的“大悦中国开门红”“大悦嗨新节”“大悦疯抢节”等，积极发挥在创新消费方面的影响力，首店、首展、“二次元”“国潮文化”等内容进一步丰富了消费新体验。

　　未来，大悦城控股将始终秉承中粮集团“忠于国计、良于民生”的文化基因，依托“大悦城”这一商业地产旗舰品牌，不断引领潮流生活方式，拉动区域消费，焕新城市面貌，为人民美好生活赋能。

(责编：崔元苑、李源)
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