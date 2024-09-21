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原标题：我国成功发射吉林一号宽幅02B01-06星

20日12时11分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将吉林一号宽幅02B01-06星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第536次飞行。

“吉林一号”宽幅02B01星由长光卫星技术股份有限公司与甘肃祁连山国家级自然保护区管护中心联合研制，是甘肃省首个商用卫星星座“祁连系列”星座的首发卫星，将进一步赋能甘肃林草空天地一体化数字体系，服务于甘肃生态保护与经济发展。

长光卫星总工程师、宽幅02B型号总师张雷介绍，“吉林一号”宽幅02B系列卫星在设计制造阶段突破多项关键技术，是目前国际上最轻的超大幅宽亚米级光学遥感卫星，可为用户提供150km幅宽、0.5m分辨率的高清卫星影像产品，具备批产化、大幅宽、高分辨、高速数传、低成本的特点。

2015年10月7日，由长光卫星自主研制的我国首颗商用高分辨率遥感卫星一飞冲天。此次发射的6颗卫星入轨后，“吉林一号”在轨卫星数量将增至114颗，是全球最大的亚米级商业遥感卫星星座，可对全球任意地点实现每天37至39次重访，具备全球一年覆盖6次、全国半月覆盖1次的能力，可为国土资源普查、智慧城市建设、农林业开发等多领域提供更为丰富的遥感数据。此次任务是“吉林一号”卫星工程的第28次发射。

(责编：罗知之、陈键)

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