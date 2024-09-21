人民网北京9月21日电 （记者杨曦）9月20日，国家统计局联合北京市统计局、国家统计局北京调查总队以“数览发展，向新而行”为主题举办第十五届中国统计开放日暨2024年北京政府统计开放日。

国家统计局党组书记、局长康义指出，新中国成立75年来，中国共产党领导全国各族人民艰苦奋斗、开拓进取，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。伴随着我国经济社会发展的不凡历程，统计事业取得了长足进步，统计组织力量、统计调查制度、国民经济核算、统计生产方式和统计法治建设等各领域都发生了重大变革，有效发挥了统计在经济社会发展中的重要综合性基础性作用。

康义表示，党的二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革的宏伟蓝图，部署了多项统计改革任务。国家统计局将认真贯彻落实党中央重大决策部署，以钉钉子精神抓好改革任务落实，大力推动调查制度科学化、微观基础数字化、数据治理智能化、服务产品多元化、人才队伍专业化，为国家宏观治理和科学决策提供更加优质高效的统计信息服务。

北京市委常委、常务副市长夏林茂表示，75年来北京市经济社会发展成绩斐然，统计服务水平不断提升。北京市各级统计机构要坚持高标准、严要求，守牢统计数据质量生命线，大力推进统计改革创新，以真实准确、完整及时的统计数据信息更好服务首都经济社会高质量发展。

开放日活动由“数字，记录时代发展”“统计，改革步履不停”两个篇章组成，通过视频展示、新书发布、现场讲述、圆桌访谈等形式回顾了中国经济社会发展取得的辉煌成就，分享了统计事业的时代变迁，介绍了推进统计现代化改革的最新进展，旨在推动社会各界走进统计、理解统计。

(责编：杨曦、高雷)

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