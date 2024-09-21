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新装备可提升应急指挥调度效率

2024年09月21日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：新装备可提升应急指挥调度效率

科技日报讯 （记者陈瑜）记者日前从国网信通产业集团（以下简称“国网信产”）了解到，经过申报、推荐、评审、公示等环节，国网信产“电力新一代应急通信与单兵装备”入选工业和信息化部2024年安全应急装备应用推广典型案例。

“电力新一代应急通信与单兵装备”典型案例是面向电力新一代应急指挥系统建设的一体化应急解决方案，具有“融合覆盖、快速响应、灵活健壮”等特点，能够为突发灾害、迎峰度夏、重大活动保电等电力应急事件提供服务。

据了解，相较传统应急通信方式，该方案可将数据传输能力提升500%、视频会商能力提升400%，可提升应急指挥调度及协同作业效率，对建立统一指挥、功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急机制及减少突发事件造成的损失，具有重要意义。

截至目前，列装的应急通信与单兵装备已在浙江、山西、辽宁等26个省市电力公司和江苏盐城、浙江嘉兴、河北保定等10余个地市电力公司参与开展应急演练及抢险工作，先后现场支撑了江苏盐城龙卷风电力设施抢修、青海大通县青山乡泥石流配网抢修、四川甘孜藏族自治州泸定地震救援、北京房山暴雨灾害应急等工作。

国网信产有关人员表示，集团下一步将以构建“内外统筹、科技保安”的应急装备平台为目标，整合行业现有应急装备资源，形成系列化、全方位“应急装备库”，制定面向电网、能源、社会等不同行业、不同场景的整体解决方案，支撑应急管理工作。

据了解，为推动国家《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023—2025年）》重点任务落实，推进安全应急产业创新发展，推广一批先进、可靠、有推广应用前景的安全应急装备，工业和信息化部组织开展了2024年安全应急装备应用推广典型案例征集工作，最终选出了工业生产安全事故、地震和地质灾害、冰雪灾害等八大领域共150项应用推广典型案例。

(责编：罗知之、陈键)
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