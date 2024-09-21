刘霞

原标题：4亿多年前地球曾被“光环”围绕

澳大利亚莫纳什大学团队开展的一项新研究显示，约4.66亿年前，当地球与一颗小行星擦肩而过时，地球的引力撕碎了小行星，产生的碎片可能在地球赤道之上形成了一个类似土星环的光环。这个环或许存在了数千万年，并对地球气候产生了深远影响。相关论文发表于最新一期《地球和行星科学快报》杂志。

该团队在世界各地发现了21个形成于4.66亿年前奥陶纪撞击高峰时期的陨石坑遗址。这些陨石坑可能是该环内较大的星体碎片被拉出轨道，撞击地球而形成。而且，考虑到板块构造引起的大陆漂移，这些陨石坑当时都位于地球赤道附近。该团队还在许多形成于同一时期并曾经靠近赤道的石灰岩矿床中，找到了同样的陨石特征。

此外，团队经过精密计算得出，如果所有这些陨石坑都由互不相关的随机撞击造成，那么它们位于赤道附近的可能性仅为2500万分之一。

对于神秘环的形成，团队认为，这可能是一颗直径超过12公里的小行星，在距离地球太近时，被地球的强大引力撕裂，产生的无数碎片最终形成了这个环。他们推测，这个环产生的阴影遮挡了阳光，可能导致全球气候变冷，甚至让地球在过去5亿年中经历了最寒冷的时期。

不过，瑞典隆德大学科学家比格尔·施密茨对该研究持谨慎态度。他表示，现有数据还不足以证明地球确实曾有一个环。为检验这一假设，他建议在该团队发现的陨石坑及附近类似年龄的沉积物中，寻找小行星碎片，以作为确凿证据。

(责编：罗知之、陈键)

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