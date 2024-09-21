人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

两部门：中国渔业水域生态环境状况稳中趋好

2024年09月21日09:01 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月21日电 （记者李栋）树立大食物观，要向海洋和湖泊要食物，保护好水域生态环境至关重要。近日，农业农村部、生态环境部联合发布《中国渔业生态环境状况公报（2023）》（以下简称《公报》），公布了2023年中国渔业水域水质、沉积物、生物等18项指标的生态环境监测情况。

自2000年起，农业农村部、生态环境部每年联合发布《中国渔业生态环境状况公报》，向社会提供重要渔业水域生态环境方面的权威数据，为客观评价中国渔业水域生态环境质量状况，更好保护渔业水域生态环境提供了基础支撑。两部门本次联合发布的《公报》显示，中国渔业水域生态环境状况稳中趋好，氮磷污染压力依然存在。

据介绍，2023年，农业农村部组织全国渔业生态环境监测网所属41个监测中心（站）对海洋和内陆重要渔业水域等环境状况进行常规监测。监测范围包括153个海洋和内陆重要天然渔业水域及增养殖水域，总面积1001万公顷。

数据显示：与2022年相比，2023年海洋重要渔业水域（不含国家级水产种质资源保护区）中无机氮和活性磷酸盐指标的超标面积比例下降幅度分别为13.4%和16.6%。

内陆重要渔业水域（不含国家级水产种质资源保护区）中总磷和高锰酸盐指数指标的超标面积比例下降幅度分别为13.1%和8.2%。

国家级水产种质资源保护区（海洋）的无机氮、活性磷酸盐的超标面积比例下降幅度分别为7.6%、26.6%。

国家级水产种质资源保护区（内陆）锌的超标面积比例下降幅度为90.0%。

监测结果表明，2023年海洋重要渔业水域和国家级水产种质资源保护区（海洋）水体中主要超标因子为无机氮，内陆重要渔业水域和国家级水产种质资源保护区（内陆）中主要超标因子为总氮和总磷，渔业水域氮磷污染的压力依然存在。

“下一步，将进一步优化完善监测数据指标体系，扩大监测水域范围，继续组织开展渔业水域生态环境监测工作，加强渔业水域生态环境保护与修复，促进渔业高质量发展。”农业农村部相关负责人说。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门：中国渔业水域生态环境状况稳中趋好
　　人民网北京9月21日电 （记者李栋）树立大食物观，要向海洋和湖泊要食物，保护好水域生态环境至关重要。近日，农业农村部、生态环境部联合发布《中国渔业生态环境状况公报（2023）》（以下简称《公报》），公布了2023年中国渔业水域水质、沉积物、生物等18项指标的生态环境监测情况。…
数读中国 | 年均增长11% 中国东盟双边贸易快速扩张
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部