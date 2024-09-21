人民网北京9月21日电 （记者李栋）树立大食物观，要向海洋和湖泊要食物，保护好水域生态环境至关重要。近日，农业农村部、生态环境部联合发布《中国渔业生态环境状况公报（2023）》（以下简称《公报》），公布了2023年中国渔业水域水质、沉积物、生物等18项指标的生态环境监测情况。

自2000年起，农业农村部、生态环境部每年联合发布《中国渔业生态环境状况公报》，向社会提供重要渔业水域生态环境方面的权威数据，为客观评价中国渔业水域生态环境质量状况，更好保护渔业水域生态环境提供了基础支撑。两部门本次联合发布的《公报》显示，中国渔业水域生态环境状况稳中趋好，氮磷污染压力依然存在。

据介绍，2023年，农业农村部组织全国渔业生态环境监测网所属41个监测中心（站）对海洋和内陆重要渔业水域等环境状况进行常规监测。监测范围包括153个海洋和内陆重要天然渔业水域及增养殖水域，总面积1001万公顷。

数据显示：与2022年相比，2023年海洋重要渔业水域（不含国家级水产种质资源保护区）中无机氮和活性磷酸盐指标的超标面积比例下降幅度分别为13.4%和16.6%。

内陆重要渔业水域（不含国家级水产种质资源保护区）中总磷和高锰酸盐指数指标的超标面积比例下降幅度分别为13.1%和8.2%。

国家级水产种质资源保护区（海洋）的无机氮、活性磷酸盐的超标面积比例下降幅度分别为7.6%、26.6%。

国家级水产种质资源保护区（内陆）锌的超标面积比例下降幅度为90.0%。

监测结果表明，2023年海洋重要渔业水域和国家级水产种质资源保护区（海洋）水体中主要超标因子为无机氮，内陆重要渔业水域和国家级水产种质资源保护区（内陆）中主要超标因子为总氮和总磷，渔业水域氮磷污染的压力依然存在。

“下一步，将进一步优化完善监测数据指标体系，扩大监测水域范围，继续组织开展渔业水域生态环境监测工作，加强渔业水域生态环境保护与修复，促进渔业高质量发展。”农业农村部相关负责人说。

(责编：罗知之、高雷)

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