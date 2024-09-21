人民网北京9月21日电 （记者栗翘楚）日前，由商务部主办，北京交通大学承办的“2024年全球发展倡议下应对气候变化与绿色能源低碳发展官员研修班”在京举办，来自埃及、南非、南苏丹、苏里南、坦桑尼亚、斐济的29名政府官员参加了本次研修班。

此次研修班围绕全球气候变化问题及对策、“双碳”背景下减污降碳关键技术与市场前景、综合能源开发及利用、新能源商业化路径与管理创新等主题授课，课堂内容充实，授课方式多样。除课堂教学外，研修班还组织学员赴中国气象局、奥林匹克公园以及山西大同地热研究所与光伏发电站等地开展实地参观考察，分享我国在应对气候变化及绿色能源低碳发展方面的经验，启发官员们为助力全球绿色低碳转型贡献力量。

“绿色能源和低碳发展对于减少贫困、刺激经济增长以及推动国家发展具有关键作用。这次研修班远远超出了我的预期，众多的课程讲座、实地考察和现场教学让我们对绿色能源发展以及如何应对气候变化这一全球性问题有了更深入的了解”，苏里南公共健康部副司长萨里德扬.乔克罗.莎伦表达了对此次培训的感受。学员们纷纷表示，将充分利用研修班这一平台，把中国在应对气候变化和推动绿色能源低碳发展的先进理念和实践经验融入到各自国家的发展蓝图中，实现人与环境的和谐共生。

(责编：罗知之、高雷)

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