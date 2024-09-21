中国数字出版产业整体规模持续增长
2024年09月21日16:11 | 来源：新华社
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9月21日在海南省海口市举行的第十四届中国国际数字出版博览会上
中国新闻出版研究院发布《2023-2024中国数字出版产业年度报告》
显示2023年，我国数字出版产业整体规模持续增长
全年达到16179.68亿元，同比增长19.08%
传统书报刊数字化方面，互联网期刊、电子书、数字报纸的总收入为113.89亿元，同比增长8.56%
新兴板块发展势头强劲，在线教育收入规模为2882亿元，网络动漫收入规模为364.03亿元
此外，数字出版成为弘扬中华优秀传统文化的重要途径
记者：余俊杰、史竞男
设计：苗夏阳
新华社国内部出品
(责编：赵光霞、白宇)
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