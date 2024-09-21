新华社北京9月21日电 记者21日从工业和信息化部获悉，国家卓越工程师实践基地（数字技术领域）21日在浙江省杭州市揭牌成立。这是工业和信息化部联合浙江省试点建设的国家卓越工程师实践基地，旨在面向工业和信息化领域工程技术从业人员，联动央地资源，开展卓越工程师实践培养和能力评价，探索工程师培养新模式。

工业和信息化部部长金壮龙说，建设国家卓越工程师实践基地是推动创新链产业链人才链深度融合、加快推进新型工业化的重要举措，要强化对制造业数字化转型、重大技术装备攻关、人工智能赋能新型工业化等领域的人才支撑，订单式培养“高精尖缺”工程技术人才和拔尖创新人才，探索卓越工程师“实践培养+能力评价”新模式，加强央地联动，充分发挥多方优势。同时，加强同世界各国工程技术人才的交流，建设全球工程技术人才共享交流平台。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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