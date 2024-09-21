中国青年报客户端合肥9月20日电（中青报·中青网记者 王海涵 王磊）今天上午，在合肥举办的2024世界制造业大会上，中国企业联合会、中国企业家协会发布2024中国制造业企业500强榜单（以下简称“500强企业”）。榜单前10位分别为：中国石化、中国宝武、中国中化、中国五矿、恒力集团、上汽集团、华为、中国一汽、荣盛集团和比亚迪。

中国企业联合会驻会副会长梁彦介绍，以500强为代表的中国制造业大企业，整体发展呈现六大特点。特点之一是支撑引领地位突出。他举例，2023年，我国制造业增加值占全球比重约为30%，连续14年位居世界首位。此外，中国战略性新兴产业领军企业100强、中国大企业创新100强、中国跨国公司100大名单中，分别有68家、76家和59家制造业企业入围。

梁彦说，第二大特点是营收规模稳中有增。2023年500强企业实现营业收入52.01万亿元，较上年增长1.86%。此外，2023年500强企业实现归属母公司所有者净利润1.19万亿元，较上年下降5.77%，降幅收窄7.86个百分点，总体呈现经济效益降幅收窄的特点。

梁彦说，500强企业还呈现出创新驱动作用增强、新旧动能持续转换、出海步伐更为稳健的特点。例如，500强企业2023年共计投入研发费用约1.23万亿元，较上年增长12.51%；500强企业中，储能电池、风能、太阳能设备制造等行业2023年营收增长率均超10%，锅炉及动力设备制造、工业机械及设备制造、电力电气设备制造等行业净利润增长率均在50%以上；500强企业2023年拥有海外资产7.29万亿元，较上年增长5.81%，拥有海外员工113.76万人，较上年增长14.26%。

梁彦还提到，500强企业中，民营企业入围数量继续增长，达到374家，占比74.80%，较2023年增加12家。500强中，浙江、山东、江苏、广东和河北五个地区的入围企业数量居于前五位，安徽有14家企业入选。（来源：中国青年报客户端）

民营企业入围数量增长趋势表格。大会主办方供图

(责编：申佳平、章斐然)

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