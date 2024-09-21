新华社北京9月21日电（记者李春宇、尚昊）21日，以“优势互补 协同开放 共促京津冀与粤港澳产业链供应链国际化发展”为主题的京港洽谈会区域战略对接专题推介活动在北京举办，与会嘉宾共同探讨区域协同创新，努力优化产业协作新格局，培育高质量发展新动能。

“京津冀与粤港澳大湾区同为中国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，产业基础雄厚。”北京市政府副秘书长吴计亮在专题推介活动致辞中说，期待两大区域立足自身优势，在高校院所、研究机构、企业之间形成双向通畅的对接合作机制，为提升产业链供应链韧性和安全水平提供支撑。

香港贸易发展局中国内地总代表钟永喜说，香港背靠祖国、联通世界，在营商环境等方面有独特优势，有越来越多的内地企业和海外企业赴港发展。钟永喜认为，香港拥有很好的对外信息渠道，内地企业可以在香港设立全球供应链管理中心，进一步推动京港两地以及国家高质量发展。

本次专题推介活动由北京市发展改革委、香港贸易发展局等单位主办。在活动现场，首批11家“京津冀与粤港澳企业合作会客厅”正式发布，依托京津冀、粤港澳的重点企业，搭建高效、便捷的交流平台，旨在促进两地企业间的紧密合作，以及产业链、供应链、创新链的深度融合，形成优势互补、互利共赢的开放型市场生态。

京津冀企业家联盟秘书长戴键表示，“企业合作会客厅”是促进两地企业“心意相通、情谊相连”的桥梁纽带，便于京津冀与粤港澳的企业家开展对话，更加深入地了解彼此的市场环境、政策导向、产业优势、合作潜力，努力为企业发展提供更多贸易和投资机会。

本届京港洽谈会9月20日至21日在北京举办，聚焦金融、科技、消费、文旅等重点产业领域，推动产业链、供应链、贸易投资对接。据悉，本届大会现场发布双向投资招商引资项目169个，涉及空间资源、企业融资、科技合作、企业出海，招商总额416.5亿元人民币。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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