9月21日在济南举行的第一届空天信息技术大会上，全球首个百亿参数级遥感解译基础模型“空天·灵眸”3.0版正式发布。该模型由中国科学院空天信息创新研究院与鹏城实验室联合研制，可精准提取遥感图像信息，并高效解译为可用产品，提升遥感数据使用效率。

“随着遥感数据获取能力不断增强，我国已进入遥感大数据时代，人工智能等技术也为遥感数据服务模式的变革提供了可能。”中国科学院空天信息创新研究院副院长付琨说。

付琨介绍，如果把遥感解译基础模型看作一个机器人，参数就相当于它的“记忆细胞”和“知识细胞”。参数规模越大，就能捕捉、记忆和处理更复杂的信息，从而更加准确、精细地完成更困难、更复杂的任务。

“空天·灵眸”3.0版采用基于热传导的工作架构，使学习、推理速度大幅提升，计算速度较传统模型提升2.4倍以上。

目前，“空天·灵眸”3.0版已在多个行业部署试运行。未来，研究团队将持续推动“空天·灵眸”3.0版在国民经济各个行业的落地应用。（记者张泉）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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