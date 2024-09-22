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我国航天医学领域成果显著 为载人航天任务加强技术储备

2024年09月22日05:53 | 来源：新华网
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　　新华社杭州9月21日电（黄一宸、占康）记者从21日开幕的“第二届航天医学前沿论坛”上了解到，我国空间站已在航天医学领域取得初步成果，将助力载人登月和后续其他深空探测任务的实施。

　　为期2天的论坛以“筑梦航天医学，造福人类健康”为主题，由中国航天员科研训练中心主办，浙江大学医学院承办，北京理工大学、宁波大学协办。其间，与会专家学者将深入交流航天医学前沿理论和未来发展趋势，面向载人登月等深空探测任务中航天员地外生存保障问题，探讨如何突破人类地外生存面临的巨大挑战。

　　中国载人航天工程副总设计师、中国首飞航天员杨利伟在开幕式上表示：“中国空间站建成进入应用与发展阶段，载人登月计划全面实施，离不开航天医学的技术支撑，也为航天医学迎来了发展的新机遇。”

　　“我们将不断提升在轨防护能力，为开展载人深空探测做好技术储备。”中国航天员科研训练中心航天医学全国重点实验室主任李莹辉说，例如载人登月方面，我国主体承担载人航天健康保障任务的科研团队深入研究分析了月球低重力环境对机体生理功能可能造成的影响，有针对性地发展了低代谢技术等新型防护手段。

　　航天医学对促进大众健康也具有推动作用。我国取得了国际首例失重对细胞内钙信号影响的可视化研究、国际首例人工血管组织芯片研究等多项重要研究成果，为大众心血管、骨肌系统、神经退行性病变、人类衰老、药物防护与筛选等研究提供了理论支撑和技术平台。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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