新华社郑州9月21日电（记者马意翀）记者从河南省农业农村厅获悉，河南省“三秋”工作（秋收、秋耕、秋种）已全面启动。截至9月20日17时，河南省秋作物已收获3277万亩。其中粮食作物已收获1875万亩，花生已收获636万亩。

据介绍，今年为切实抓好“三秋”生产工作，河南各级各部门早安排、早部署、早行动，省里成立了由农业农村、气象、公安、市场监管、交通运输等部门组成的“三秋”工作专班，合力抓好“三秋”工作。农业农村部门做好农机调度、机手培训、作业对接和指导服务工作。交通、公安部门落实跨区作业免费通行政策，确保道路疏通。气象部门做好气象信息服务。发展改革、农业农村、市场监管、供销等部门加强农资调运和市场监管，保障价格稳定和生产安全。

今年“三秋”，河南省计划投入各类农业机械400万台（套）以上，其中拖拉机230万台，各类收获机械22万台，播种机80万台，完全能够满足生产需要。河南各地根据秋作物种类、收获时间，全面摸排收获机械需求数量和保有量，指导帮助农机合作社做好作业机具维修保养；提前开展机手操作技能、机收减损等培训，引导机手规范作业，确保生产安全，降低收获损失，已培训机手达18.6万人次。

针对“三秋”期间可能出现的阴雨天气，河南各地加强应急能力建设，新建313个区域农机社会化服务中心，依托农机合作社成立了716支常态化应急服务队，加强区域应急调度，防止局部农机短缺。新增粮食烘干设施916台，全省可用烘干机达4001台，日烘干能力5.86亿斤。此外，河南还抓好烘干设备维修保养，确保应急时随时能开机、随时能烘干。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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