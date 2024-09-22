本报记者

学用“千万工程”，礼赞丰收中国，第七个“中国农民丰收节”如期而至。

河南兰考县，沃野千里吨粮田，五谷丰登，瓜果飘香，庆丰收的锣鼓敲起来，秧歌扭起来。

四川通江县，“非遗话丰收”活动现场，以庆丰收为主题的传统技艺创作展示，引来不少观众点赞。

这是亿万农民自己的节日，这是凝聚合力推进乡村全面振兴的窗口。

在第七个“中国农民丰收节”到来之际，习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候，强调：“推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。”党的二十届三中全会《决定》提出：“运用‘千万工程’经验，健全推动乡村全面振兴长效机制。”

今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。各地区各部门深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，锚定建设农业强国目标，学用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴，广袤乡村展现生机勃勃新气象，丰收中国铺展美丽新画卷。

丰收答卷，为推动高质量发展提供有力支撑

粮食安全是“国之大者”。习近平总书记强调：“保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。”

眼下，全国各地陆续迎来大面积秋收。

黑龙江省北安市二井镇自和村，大田开始泛黄。“今年村里与北大荒集团合作共建，瞅瞅这苞米，个头多大，豆荚个个饱满。”村党总支书记闫忠杰说，从测产情况看，预计全村玉米亩产1600斤，比去年增产70斤，大豆亩产400斤，比去年增产30斤。

自和村的丰收底气，来自以农业社会化服务为切入点的垦地合作新模式。北大荒集团充分发挥人才、技术、农机、管理等优势，在全国粮食生产优势区成立26家区域农服中心，辐射更多地块、带动更多小农户。

“今年我们在二井镇实现了19.7万亩耕地技术服务全覆盖，示范推广分层定位定量施肥、根瘤菌喷淋等先进技术。”北大荒集团北安分公司长水河农场有限公司党委书记、董事长朱坤芝话语中透着自豪，“乡亲们对先进种植技术和管理模式的认可度越来越高，我们的服务订单越来越多。”

北大荒集团持续增长的新订单，是我国农业社会化服务提质扩面的缩影，也是丰收答卷上的一个亮点。今年中央财政继续支持符合条件的各类服务主体开展农业社会化服务，为粮油作物大面积提高单产，促进高质高产、节本减损提供支撑。

今年夏粮产量2996亿斤，比上年增长2.5%，再创历史新高，秋粮丰收在望，为大国粮仓岁稔年丰奠定坚实基础，也为巩固和增强经济回升向好态势、推动高质量发展提供了有力支撑。

礼赞丰收，致敬耕耘。沉甸甸的丰收，来自全国上下重农抓粮的扎实行动，来自亿万农民和“三农”一线工作者的辛勤付出。

今年以来，农业生产连续闯关夺隘。从春季病虫害、干热风，到夏季“龙舟水”“暴力梅”，黄淮海干旱、旱涝急转，东北极端暴雨，再到秋季超强台风……各地全面落实粮食安全党政同责，始终绷紧抗灾夺丰收这根弦，抢农时、抓田管，落实落细各项粮食稳产措施，为稳产增产保驾护航。

透过丰收答卷，我们欣喜地看到，产业兴农、质量兴农、绿色兴农，农业强国建设步履铿锵，现代化大农业活力澎湃。

甘肃泾川县，果园迎来早熟苹果采收季，金世纪、丽嘎等优质品种琳琅满目；广西恭城瑶族自治县，1万多亩甜柿硕果盈枝，乡亲们利用高位嫁接技术种植大秋甜柿，香甜爽脆、质优价好……

当前，我国农产品质量安全例行监测合格率连续稳定在97%以上，绿色、有机、名特优新、地理标志农产品总数达到7.8万个。越来越多绿色优质农产品摆上城乡居民的餐桌，共庆丰收，同享喜悦。

宜居宜业，和美乡村建设取得新成效

习近平总书记指出：“集中力量办好群众普遍需求、能够办成的民生实事，让群众可感可及”“绘就宜居宜业和美乡村新画卷”。

四川青神县汉阳镇，千年古镇焕发新生机，见证和美乡村建设稳步向前。

“返乡是因为机会就在家乡。”一大早，汉阳镇汉阳场社区返乡创业青年邓伟在自家的快递服务站忙活起来，“丰收节金秋消费季启动后，古镇的花生、柑橘等农副产品订单明显增多。”

汉阳古镇，曾是古代“南方丝绸之路”的重要驿站。新时代以来，乡村全面振兴的春风吹进千年古镇。青神县推进古镇保护和利用，对古建筑、古民居实行统一建档挂牌保护的同时，全方位补齐水、电、气等基础设施短板。乡村建设行动稳步推进，乡亲们的生产生活环境越来越好，古镇成了乡村旅游的热门打卡地。

邓伟的快递站是红火乡村游的见证者。“人气越来越旺，很多‘背包客’喜欢买我们这的手工艺品和特产，然后快递回家。我的业务量从每月60来单增加到2000多单。”邓伟说。

随着乡村全面振兴持续推进，各地学用“千万工程”经验，万千乡村上演美丽蝶变，一幅幅乡村全面振兴的美丽画卷在广袤田畴铺展开来。

云南姚安县，鲜花产业美丽“绽放”，产加销一体发展，7000多乡亲家门口有了增收“新饭碗”；

山东临沂市，邮储银行临沂市分行大力推进“产业贷”“采购贷”等全产业链信贷产品，为提升蒙阴板栗、苍山蔬菜等乡村特色产业发展水平注入“金融活水”；

河南汤阴县，凡人善举变成积分存入“爱心银行”，还能兑换日用品，韩庄镇部落村的乡亲们人心齐了，干劲足了，“落后村”变成了文明村；

…………

今年以来，各地区各部门从各地实际和农民需求出发，把提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平作为推进乡村全面振兴的重点任务，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，宜居宜业和美乡村建设取得新成效。

——乡村产业蓬勃发展。全国累计培育县级以上农业产业化龙头企业超过9.1万家，培育全产业链产值超10亿元的强镇超390个，培育乡村特色产业专业村镇4068个，实现总产值9000多亿元。数字农业、订单农业、休闲农业，一批有特色、有热度、有前景的乡村新产业、新业态，成为推动乡村全面振兴的强大力量。

——乡村建设提质扩面。基础设施和公共服务建设向乡村延伸覆盖，全国具备条件的乡镇和建制村都通了硬化路，农村自来水普及率达到90%，通5G的行政村占比超过90%，教育、医疗、养老等基本公共服务水平不断提升，广大农民群众在乡村全面振兴中有了更多获得感、幸福感、安全感。

——乡村治理务实有效。各地区强支部、抓治理、树新风，推广清单制、积分制、数字化等务实管用的乡村治理方式，乡风文明焕发新气象，党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系不断完善。

活力乡村，乡亲们分享更多改革发展成果

习近平总书记强调：“建设农业强国，利器在科技，关键靠改革”“要坚持把增加农民收入作为‘三农’工作的中心任务，千方百计拓宽农民增收致富渠道”。

安徽凤阳县小岗村焕发新活力。

因地制宜发展新型农村集体经济，资源变资产、资金变股金、农民变股东，农村土地“三权分置”改革推动多种形式适度规模经营，小岗村全面深化改革，为农业农村现代化注入强劲动力。

丰收时节谈收成，村民程玉松喜不自禁：“入股村集体经济，今年每人分红700元，家里10亩地流转给种粮大户，一年流转费6000多元，再加上我的打工收入，相比以前，收入增加了不少。”

农业现代化，科技显身手。小岗村现代农业示范区里，智慧农业物联网精准监测作物长势；村内改革大道旁，多个农产品深加工企业入驻农业产业园，延长产业链，提升价值链。

“小岗村创新发展公司、小岗村旅游投资公司等‘村企一体’企业陆续成立，有了产业依托，越来越多的年轻人在村里通过自己的专业拓展事业，村庄发展活力越来越足。”小岗村党委第一书记李锦柱介绍，去年村民人均可支配收入34900元、村集体经济收入1420万元。

放眼全国，改革和科技双轮驱动，激发乡村发展新动能。全国农业科技进步贡献率达63.2%，农作物耕种收综合机械化率超74%，农作物自主选育品种面积占比超过95%。改革增动力、添活力，第二轮土地承包到期后再延长30年试点稳步推进，全国家庭承包耕地土地经营权流转面积超5.7亿亩。广袤乡村生机勃勃，亿万农民分享更多改革发展成果。

今年上半年全国农村居民人均可支配收入11272元，比上年同期实际增长6.6%，增速快于城镇居民2.1个百分点。

“口袋”更鼓，“脑袋”更富。傍晚，山东枣庄市市中区税郭镇长汪村的广场舞队在小广场上又开始了排练。村民孙景侠自豪地说：“区里定期请老师给我们培训和指导，我们村的广场舞队伍经常代表镇上去演出。”

热闹喜庆的村晚、活力四射的球赛、丰富多彩的墙绘……各地区各部门加大优质文体产品和服务供给，我国覆盖城乡的六级公共文化服务网络日益完善，建成公共图书馆超3300个，乡镇影院银幕超过1.2万块，近20万家农家书屋提供数字阅读服务，村民们的精神生活更加富足。

丰收的故事还在继续，耕耘的步伐不会停歇。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，亿万农民撸起袖子加油干，昂首阔步迈向农业农村现代化的美好明天。

（本报记者顾仲阳、常钦、郁静娴、李晓晴）

《 人民日报 》（ 2024年09月22日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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