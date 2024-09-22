第十四届中国国际数字出版博览会在海口举办
2024年09月22日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报海口9月21日电 （记者董泽扬）21日，以“创新提质 数赢未来”为主题的第十四届中国国际数字出版博览会在海南海口开幕。
本届数字出版博览会突出数字化、国际化特色，举办展览展示、主论坛、专题论坛和系列现场活动。聚焦发展出版业新质生产力、打造数字出版内容精品、促进数字出版国际合作等话题，600余名嘉宾参加了主论坛，10家中外机构有关代表作交流发言。
博览会为期3天，展览面积约3万平方米，500多家出版企业、文化科技企业参展，展示交流数字出版的新产品、新模式、新业态以及数字出版国际合作的新项目、新成果、新突破。
《 人民日报 》（ 2024年09月22日 02 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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