人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第十四届中国国际数字出版博览会在海口举办

2024年09月22日05:59 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报海口9月21日电  （记者董泽扬）21日，以“创新提质  数赢未来”为主题的第十四届中国国际数字出版博览会在海南海口开幕。

　　本届数字出版博览会突出数字化、国际化特色，举办展览展示、主论坛、专题论坛和系列现场活动。聚焦发展出版业新质生产力、打造数字出版内容精品、促进数字出版国际合作等话题，600余名嘉宾参加了主论坛，10家中外机构有关代表作交流发言。

　　博览会为期3天，展览面积约3万平方米，500多家出版企业、文化科技企业参展，展示交流数字出版的新产品、新模式、新业态以及数字出版国际合作的新项目、新成果、新突破。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月22日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：以旧换新助力汽车、家电类消费需求逐步释放
　　推动大规模设备更新和消费品以旧换新是党中央、国务院着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策部署。记者梳理发现，自3月份国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）以来，各相关部门和地方陆续出台一系列配套措施，有力推动“两新”行动落地见效。…
“2024年全球发展倡议下应对气候变化与绿色能源低碳发展官员研修班”在京举办
　　人民网北京9月21日电 （记者栗翘楚）日前，由商务部主办，北京交通大学承办的“2024年全球发展倡议下应对气候变化与绿色能源低碳发展官员研修班”在京举办，来自埃及、南非、南苏丹、苏里南、坦桑尼亚、斐济的29名政府官员参加了本次研修班。 此次研修班围绕全球气候变化问题及对策、“双碳”背景下减污降碳关键技术与市场前景、综合能源开发及利用、新能源商业化路径与管理创新等主题授课，课堂内容充实，授课方式多样。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部