本报海口9月21日电 （记者董泽扬）21日，以“创新提质 数赢未来”为主题的第十四届中国国际数字出版博览会在海南海口开幕。

本届数字出版博览会突出数字化、国际化特色，举办展览展示、主论坛、专题论坛和系列现场活动。聚焦发展出版业新质生产力、打造数字出版内容精品、促进数字出版国际合作等话题，600余名嘉宾参加了主论坛，10家中外机构有关代表作交流发言。

博览会为期3天，展览面积约3万平方米，500多家出版企业、文化科技企业参展，展示交流数字出版的新产品、新模式、新业态以及数字出版国际合作的新项目、新成果、新突破。

《 人民日报 》（ 2024年09月22日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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