原标题：“邮运通”让三峡特产搭上销售“快车”

黄桃越熟，重庆市开州区长沙镇昊凯黄桃种植专业合作社负责人熊启发就越忙。

走进位于三峡库区腹地的昊凯黄桃种植基地，170亩黄桃已经成熟，熊启发正娴熟地采摘黄桃。“这两天就可以全部卖完，如果没有‘邮运通’帮忙，卖不了这么快！”熊启发说。

今年黄桃采摘期为8月初至9月下旬，因黄桃储存时间相对较短，一旦滞销，将严重影响果农的收入。“恰逢区里加快推广‘邮运通’模式，村里设有流动型服务点。”熊启发说，我们只需要在合作社包装好黄桃后运往服务点，便可通过“邮运通”运往全国。

开州区交通运输委党委书记袁毅告诉记者，“邮运通”是中国邮政和重庆合作推出的农特产品快递物流新模式，集寄递物流、农村电商等于一体，通过健全农村寄递物流体系，优化农业社会化服务，有力推动了巫山脆李、黄桃、柑橘、榨菜等三峡农产品畅销全国。

作为重庆市17个“邮运通”试点区县之一，开州区还通过开展“邮运通”助销农产品直播活动、社区团购合作接龙等方式，先后帮助长沙镇、铁桥镇等地的农户销售黄桃、翠冠梨等时令水果，并在夏季时令水果种植村社沿线增设流动型服务点16个，新增时令水果专线冷链运输车，改良升级原有包装箱，保障时令水果高效、便捷出村。

在开州区邮政快递分拣中心，一辆辆中巴车停靠在划定区域，车头上清晰立着“开州—铁桥镇”“开州—长沙镇”等字牌，工作人员边登记、边搬运各式包裹。

今年7月“邮运通”试点工作开展以来，开州区在“交邮”线路融合、“邮快”站点共配基础上，继续拓展融合线路6条、实现主要乡镇共配。

不仅如此，开州区还充分发挥“餐厨大区”优势，引导“邮运通”体系各企业与末端餐饮门店展开合作。依托区烹饪协会、“开州金厨”北京联络处等平台，借势“开州金厨”品牌，搭乘“邮运通”运输体系，有效带动“开州香肠、开县春橙、南门红糖”等特色食品销往全国。

“我们将充分利用村村通客车运输优势，串点成线，聚线成面，纵深推进‘邮运通’发展，真正让‘邮运通’落地落实。”袁毅说。

（记者李晓婷）新华社重庆9月20日电

(责编：杨曦、申佳平)

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