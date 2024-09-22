原标题：在绘蓝图的接力中见证发展定力

什么是发展定力？对不同的地域、城市而言，或许有着不同的注解。记者近期在武陵山区的一座小城走访时，找到了关于这个话题的一个生动例证。

湖北宣恩，地处鄂西。一条河、两条街，县城的核心区，是一个开放式的4A级景区。每当夜幕降临，这里就进入了一天中最热闹的时段。波光粼粼的河面上，两条“龙船”满载游客，蜿蜒行进，街市上人头攒动，香味扑面，一幅宛如“清明上河图”的景象令人赞叹。

漫步小城，国内游客络绎不绝，来自韩国、印度尼西亚、马来西亚等国家的游客也不少。今夏以来，仙山贡水旅游区日均接待游客超1.6万人次，旅游综合收入超9.68亿元。

深藏山区的小城，何以火爆？一任接着一任干、一张蓝图绘到底，是发展秘诀所在。

近20年间，当地6任县委、县政府班子接力做好“水文章”，始终沿着贡水河这条主轴发展旅游，治水、护水，建设宜游、宜业、宜居的开放式景区。

从河道雨污分流到民族风情街建设，从打造河岸亲水景观带到县城公共区域景观带美化升级，从建设特色文化景观到发动群众投票确定重点建设项目……正如当地人感言，“每一任都在做加法，景区越建越好、游客越来越多。”

依照蓝图持久发力，以发展定力迎来巨变，类似这样的故事，还有很多。

山西右玉，曾经风沙肆虐，一度是森林覆盖率不足0.3%的“不毛之地”。新中国成立后，从第一任县委书记开始，一任接一任带领干部群众栽树治沙。这个晋北小县逐渐变成“塞上绿洲”，实现了“脱贫摘帽”，创造了黄土高原上的生态奇迹和发展奇迹。

“锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。”发展定力体现在锚定目标、久久为功的坚定中，也体现在建章立制、接续推进的韧劲里。

四川剑阁，目前世界最大的人工古柏林——翠云廊古柏群，起先秦、经蜀汉、过明清、至近代，古柏最高树龄达2300年。之所以能够保护得这么好、延续得这么久，从明代开始颁布实行“官民相禁剪伐”“交树交印”等制度，沿袭至今、相习成风，是重要原因。

“咬定青山不放松”“不破楼兰终不还”。沉下心来、扑下身子，保持发展定力，才能跑好绘就蓝图的接力赛。一座城市、一个产业如此，一项事业、一个国家亦如此。

在浙江，正是因为持续20多年实施“八八战略”，才有了之江大地的精彩蝶变。如今，城乡秀美、处处如画、步步见景。

看高铁，正是因为锚定以自主创新提升铁路装备技术水平，我国高铁技术在数十年间加速发展，实现从追赶到领跑，高速动车组出口欧洲，高铁营业里程跃居世界第一。

拉长观察的视野，正是因为从“一五”计划到“十四五”规划的持续接力，中国经济社会发展取得举世瞩目的辉煌成就，从一穷二白迈向繁荣富强。海外学者评价称，“中国的长期规划值得西方学习借鉴”。

发展要有定力，落实要有恒心。

保持发展定力，要有“功成不必在我、功成必定有我”的境界与格局。树立正确政绩观，甘于跑好“接力赛”，不求“显绩”、干好“潜绩”，多做埋头苦干的实事，才能创造更多泽被后世的实绩。

万事从来贵有恒。压茬推进，夯基垒台，积厚成势，这正是我们国家制度的优势所在。在推动高质量发展的奋斗中，我们更加需要坚定信心、保持定力，持续攻克一个又一个难关，以量变的不断积累迎来质变的飞跃。

（记者惠小勇 梁建强）新华社武汉9月21日电

(责编：杨曦、申佳平)

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