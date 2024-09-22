郑 杨

原标题：融湾入海开启幸福生活

9月14日，梅龙高铁开通运营之际，记者坐上11时30分发车的G8494次列车从广州东站出发，13时27分便抵达梅州西站。梅龙高铁拉近了梅州苏区与粤港澳大湾区等地的距离，将梅州至广州、深圳等大湾区城市的通达时间从4小时缩短至2小时内，加速了老区苏区“融湾入海”进程。

地处粤闽赣三省交界的梅州，位于粤港澳大湾区与海峡西岸经济区的重要节点，是广东唯一全域属于原中央苏区的地级市，一大批革命先辈和开国元勋曾在这里留下革命活动的足迹。作为广东最偏远地区之一，梅州过去发展缓慢。近年来，随着路网通畅、高铁飞驰，梅州县域经济插上了腾飞的翅膀，梅州柚等特色“山货”畅销大湾区，助力乡村全面振兴。

国庆节假期临近，又到了梅县区蜜柚丰收时节。果农们穿梭林间，忙着采摘、搬运、装车。据统计，梅县区金柚种植面积达27.8万亩，2023年金柚总产量66万吨，产值约46.2亿元。

坐落于松口镇大黄村的梅县区现代农业产业园，以“梅州柚”为特色主导产业，是梅州市首个国家级现代农业产业园。“目前产业园已进驻32家金柚专业合作社，产值达4亿元，直接带动就业约1500多人，解决了本村和周边群众的就业。”大黄村党委书记梁彬介绍。

近年来，大黄村探索“党组织+专业合作社+公司+农户”模式，推动建成省级现代金柚产业园，通过分红、就业、托管服务等方式，改变了以前农户分户单干、分散弱小的状况，辐射带动全村98%的村民种植柚果，成为远近闻名的金柚产业“亿元村”。“在家门口就业，既能顾家，又能挣钱。”在梅县区现代农业产业园工作的大黄村村民廖莲说。

在梅县区，客家传统民居建筑群吸引越来越多游客慕名而至。随着梅龙高铁通车，梅州沿线地区纷纷发掘本地文旅优势，加速引入客流，推动县域经济发展。

为充分发挥苏区的红色旅游资源优势，梅县区大力发展集爱国主义教育、青少年野外拓展训练、休闲旅游等于一体的红色经典旅游项目，助推乡村旅游、红色旅游提质增效，让村民在家门口吃上旅游饭。

梅州市委书记马正勇表示，要抢抓梅龙高铁通车机遇，大力引客入梅，激活文旅消费、养老消费、农村消费，带动城乡经济发展。

(责编：杨曦、申佳平)

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