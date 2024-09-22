原标题：奋力耕耘 共庆丰收

瓜果飘香是金秋的宝贵馈赠，五谷丰登是农业的最美表情。在第七个“中国农民丰收节”到来之际，习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候，充分体现了党中央对“三农”工作的高度重视和对农民群众的亲切关怀。

秋分时节，稻黄鱼肥，粮熟果硕，共庆丰年。广袤的乡村大地，人们分享着喜悦，一起感受丰收中国的韵味与魅力。今年夏粮增产72.5亿斤，产量再创历史新高；早稻产量连续4年在560亿斤以上，总体保持稳定；秋粮面积稳中有增，大部分地区长势正常，夺取丰收有基础有条件。总体看，全年粮食有望再获丰收，为巩固和增强经济回升向好态势、推动高质量发展提供了有力支撑。

丰收节是第一个在国家层面专门为农民设立的法定节日，已成为广大农民群众自己的节日庆典、新时代重农强农的生动象征和“民族要复兴、乡村必振兴”的鲜活体现。今年丰收节的主题是“学用‘千万工程’ 礼赞丰收中国”，就是以“节”为媒，学习运用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴。以丰收节为契机，向农民致敬，为丰收礼赞，使乡村蓄能，让更多目光关注“三农”、更多资源投向“三农”、更多力量建设“三农”，必将推动全社会日益形成关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围。

今年是新中国成立75周年。75年来，我国农业农村发展取得历史性成就、发生历史性变革，粮食生产能力不断提高，农业发展硕果累累，农民腰包越来越鼓，乡村生活越来越好。广大农民在革命、建设、改革等各个历史时期都作出了重大贡献，新征程上，“三农”压舱石的作用更加凸显。多措并举做好“三农”工作，才能有效应对国内外各种风险挑战。前进道路上，要瞄准广大农民对美好生活的新需求，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，让农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。

丰收节既是亿万农民庆丰收、晒丰收的节日，也是全社会享丰收、助增收的节日。休闲惬意的乡村生活、辉煌灿烂的农耕文化、丰富多彩的农家美食吸引着广大消费者。要开展融合线上线下、贯通多元场景的促消费活动，把更多乡村美丽风光、优秀传统文化推出去，让更多特色优质农产品走出产区，让农民丰收又增收。丰收节要让农民得实惠，各地要发布一揽子惠农助农政策，办成一批农民群众可感可及的实事，让农民群众有更多更强的获得感、幸福感、安全感，把节日办到农民的心坎上。

丰收的故事还在继续，耕耘的步伐不会停歇。在这个洋溢喜悦的节日里，让我们锚定建设农业强国目标，共同为“三农”工作凝心聚力，在希望的田野上接续奋斗，迎来一个又一个穰穰满家的丰收年景，共绘宜居宜业和美乡村新画卷。

(责编：杨曦、申佳平)

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