黄 鑫

原标题：新型信息基础设施加快协调发展

近日，工业和信息化部、中央网信办等11部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，顺应新型信息基础设施发展趋势，面向各类设施，统筹各方力量，加强协调联动，推动均衡发展。

形成全面发展格局

新型信息基础设施是一系列互联互通、分工协作设施的集合体，主要包括5G网络、光纤宽带网络、移动物联网络、骨干网络、国际通信网络、卫星互联网等网络基础设施，数据中心、通用算力中心、智能计算中心、超算中心等算力基础设施，以及人工智能基础设施、区块链基础设施、量子信息基础设施等新技术设施。

工信部信息通信发展司相关负责人表示，发展新型信息基础设施，对于加快推进新型工业化、构建现代化产业体系、培育发展新质生产力，助力制造强国、网络强国和数字中国建设，具有重要支撑作用。

目前，我国已形成网络、算力和新技术基础设施全面发展的格局。赛迪研究院政策法规研究所所长彭健介绍，从网络基础设施看，我国建成全球规模最大、技术领先的5G网络、光纤宽带网络和移动物联网络，卫星互联网加速布局。截至今年7月份，已累计建成5G基站399.6万个，5G移动电话用户达9.5亿户；全国互联网宽带接入端口数量达11.83亿个，其中，光纤接入端口达11.44亿个；“千帆星座”“GW星座”等卫星互联网基础设施加快建设。截至8月底，全国累计接入工业互联网国家顶级节点的二级节点达365个，累计接入的企业节点数量超43万家。

从算力基础设施看，截至2023年底，我国在用数据中心机架总规模超810万标准机架，算力总规模达230EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算次数）。智能算力规模达70EFLOPS，新增算力基础设施中智能算力占比过半，成为算力增长新引擎。截至2023年末，我国共有14座国家级超算中心。

协调融合问题凸显

随着新一代信息通信技术演进发展，新型信息基础设施的功能和类型更加多样，体系结构更加复杂，与传统基础设施的融合趋势更加凸显，但难统筹、难融合、不协同、不平衡等发展问题日益突出。

彭健分析，新型信息基础设施的关键核心技术仍存短板弱项，自主可控能力有待提升；区域间、城乡间、行业间分化较为明显，亟待缩小差距；协调发展不足、与传统基础设施融合难等问题凸显，需从顶层设计上予以优化。新形势下对新型基础设施的安全保障能力和绿色发展水平提出了更高要求，亟待提升新型信息基础设施的安全和绿色水平。

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，构建新型基础设施规划和标准体系，健全新型基础设施融合利用机制，推进传统基础设施数字化改造，拓宽多元化投融资渠道，健全重大基础设施建设协调机制。

“完善跨行业协调机制是更大范围内共享资源的关键。”中国通信标准化协会理事长闻库表示，这需要多方合力共同推动新型信息基础设施优化整体布局、完善系统功能、改进发展模式，行业间互惠互利，提升整体发展水平和服务能力，支持经济社会高质量发展。

吸引社会资本投资

《通知》以推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设为重点方向，提出7方面主要工作，即全国统筹布局、跨区域协调、跨网络协调、跨行业协调，发展与绿色协调、发展与安全协调、跨部门政策协调等。

彭健表示，《通知》提出推进信息设施与传统设施融合发展，可以预期，传统基础设施数字化改造将提速，与新型信息基础设施的协调融合发展将更为紧密。《通知》还提出规范实施政府和社会资本合作新机制，引导社会资本积极参与投资运营等举措，有利于进一步吸引社会资本参与新型信息基础设施投资建设。此外，基础电信企业网络组织可合理突破行政区划限制，推动区域内骨干节点向全互联组网发展。这意味着基础电信企业可根据实际情况拓展区域内骨干节点发展，赋予企业更大自主性和发展空间。

浪潮云洲工业互联网副董事长、总经理庞松涛表示，浪潮云洲积极响应新型信息基础设施协调发展的要求，构建一体化大数据平台和算力云服务，实现算力资源、数据资源、应用系统等数字资源一体化管理，满足企业数字化转型需求。尤其是通过国内首个国家级中小企业数字化转型促进中心、数转大师“N+1+X”投资转服务模式、云洲工业互联网平台以及一系列惠企活动，解决中小企业数字化转型难题。

“近年来，信息通信行业一直在推进跨行业共享，比如与铁路、电力等行业实现资源共享，以降低建设成本。需要注意的是，共享前提之一是行业间认可的标准。中国通信标准化协会将积极落实《通知》要求，做好行业内外的资源共享标准工作。”闻库说。

(责编：杨曦、申佳平)

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