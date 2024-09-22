马瀚明 张 懿

原标题：畅通氢能车发展赛道

据不完全统计，截至目前，已有陕西、山东、吉林、四川以及内蒙古自治区鄂尔多斯等地出台了氢能源汽车免收高速通行费的相关举措。

中国汽车流通协会商用车专业委员会秘书长钟渭平表示，免除氢能车辆高速通行费，是推动购车补贴向运营补贴转型的一次重要尝试。以用车补贴的形态助力氢能源汽车的发展，也是进一步落实国家全面推动新能源发展的一项举措。

中国国际经济交流中心科研信息部部长景春梅认为，免除氢能车辆高速通行费可以有效降低氢能车用户使用成本，进而有力推动氢能车的使用和推广，有效带动整体氢能产业发展。

2020年至今，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》等文件陆续出台，明确了氢能的能源属性和战略地位。2023年，国家标准委、国家发展改革委、工业和信息化部等六部门联合发布《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南，被业内视为我国氢能产业标准化的顶层操作手册。今年8月，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》明确提出，要推进氢能制储输用全链条发展。

景春梅介绍，此前，我国对氢的应用一直集中在化工领域。氢能车的发展应用相对于电动汽车起步较晚，两者形成了“错位互补”格局。相关各方持续推动氢能源在汽车产品上的应用，目前已有多家国内外企业推出氢燃料电池汽车产品并投入使用。

上汽集团早在2001年就启动了凤凰一号燃料电池汽车项目，目前上汽旗下捷氢科技已成功推出捷氢启源M4H燃料电池电堆。目前，上汽大通MIFA氢在国内燃料电池乘用车市场占有率高达70%。

现代汽车旗下盛图氢燃料电池轻卡上市后即获得大批订单；今年6月批量交付了多辆用作物流车的氢燃料电池轻卡。

在商用车领域，上汽大通已于2017年在广东佛山批量投放了FCV90氢燃料电池车，作为当地开发区内通勤班车使用。

在2022年北京冬奥会期间，北汽福田提供515辆欧辉氢燃料电池客车，为北京延庆赛区及张家口赛区提供服务保障。

据中汽协数据，今年1月至7月，国内燃料电池汽车累计销量3476辆，同比增长8%。氢燃料电池汽车的发展目前已经进入产业成型、产品布局完善的良性发展阶段。

然而，机遇与挑战并存。据了解，氢气爆炸极限的体积浓度是4.1%至74.2%，这就要求氢气在制作、运输、储存、使用等环节需要更多的措施来保障安全，氢气制备、运输以及加氢站建设的成本也较高。目前，加氢站数量不足，氢能车用户加氢相对不便。

景春梅表示，这些问题产生的原因是多方面的，既有核心原材料、零部件的研发、生产问题，也有包括制、运、储等方面技术尚未突破的问题。

现代商用车相关负责人表示，在行业发展初期，遇到问题在所难免，随着各项利好政策的落地实施，氢能车会进入更快的发展轨道。届时，氢能车保有量不断提升，全产业链的各项成本也会大幅下降，用户的使用和采购成本必然也会随之降低。

“随着氢能技术的不断突破，氢能源汽车的采购、应用成本肯定都将随之降低，应用场景也将越发广泛。未来，氢能源汽车有望成为新能源汽车乃至整体汽车行业全新增长极。”钟渭平说。

(责编：杨曦、申佳平)

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