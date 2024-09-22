韩秉志 唐一路 周 琳

原标题：激发服务业发展新动能

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对完善发展服务业体制机制作出了重要部署，并提出全面实施跨境服务贸易负面清单，推进服务业扩大开放综合试点示范，鼓励专业服务机构提升国际化服务能力。推动放宽服务业市场准入，有助于提供更多高品质供给，有效激发经营主体活力，增强国内国际两个市场两种资源的联动，形成多元化、多层级的服务消费体系，助力经济高质量发展。

提升开放水平

9月12日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京开幕。服贸会已成功举办十届，是中国服务业和服务贸易高质量发展的生动写照，为构建开放型世界经济作出了积极贡献。

作为享受国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区“两区”政策叠加红利的城市，近年来，北京在“两区”建设方面取得显著成效，服务业开放水平不断提高，对构建国际一流营商环境和产业发展良好生态发挥着助力作用。

北京朝阳区作为国际消费中心城市主承载区，堪称北京市“第一消费大区”。今年以来，为加大服务业对外开放力度，朝阳区以畅通生产要素流动为抓手，提升外籍人员来华工作、学习、旅游便利度。蓝色港湾成为外籍游客来京旅游的热门打卡点。在商场中，外国友人通过境外银行卡刷卡，仅用几秒钟就能顺利完成支付。

北京科锐国际人力资源股份有限公司高级市场总监刘萌萌表示，人力资源服务业的蓬勃发展，是朝阳区国际化和开放化程度不断提高的一个缩影。

在上海，更多海外优秀文化作品在上海首发、首演、首映、首展，服务消费国际化、品牌化趋势明显。据悉，2024年上海大型演出有望创新高，梅奔、东体等主要大型演出场所的预订总场次和票房有望超去年。而“柏林爱乐在上海”、音乐剧《剧院魅影》等世界名团名剧也陆续来到上海，与上海市民“面对面”。

上海市商务委主任朱民表示，随着上海居民消费观念不断升级，消费方式不断拓展，服务消费的产品、场景、载体也日益丰富，相应的消费基础设施也更加完备，服务消费已经进入快速增长轨道。

优化供给质量

近日，商务部、国家卫生健康委、国家药监局印发通知，提出将在医疗领域开展扩大开放试点工作。商务部新闻发言人就医疗领域开展扩大开放试点问题答记者问时表示，本次医疗领域的开放试点，既是中国积极主动扩大自主开放的重要实践，也是中国以开放为各国企业提供发展新机遇的实际行动。

在提升公共服务水平方面，北京朝阳区开创了贸易数字化合作新模式，改善海关检验监管模式，优化国际化政务服务，并深入推进包容审慎监管。在权益保护机制方面，朝阳区打造国际商事仲裁中心，完善知识产权保护体系，让企业更好感受执法温度。

北京市朝阳区商务局副局长李琼表示，未来，朝阳区将持续以优良“软环境”筑牢发展“硬支撑”，加快推进创新举措落地，为多元开放主体提供更高的服务质量，进一步激发“两区”建设增长活力。

政策推动是服务消费提质增速发展的重要一环。3月份，上海市政府办公厅印发了《上海市促进服务消费提质扩容的实施方案》，旨在加快推动服务消费发展，推动消费提质升级，更好发挥消费在经济发展中的基础性作用。方案中提到，到2027年，上海服务零售额占社会零售总额的比重将超过50%；到2035年，这一比重将进一步提升至超过60%。同时，还提出了涵盖文旅、体育、健康、养老、信息、金融、教育、餐饮、家政、居住和交通11个服务消费领域的37项促进举措。

“上海在服务消费各领域形成一批新增长点，全面提升上海服务消费的国际知名度、品牌集聚度、消费便利度和政策引领度。”朱民说。

金融“活水”也是拓展服务消费的重要抓手。比如，为支持服务消费高质量发展，农业银行天津市分行持续加强网点适老化改造，适老化率已达97%。农业银行天津市分行运营管理部总经理王辉表示，一方面，该行同步升级适老金融服务，增设适老化设施，聚焦老年人高频业务场景；另一方面，研发出多项老年客群保护性反电诈模型，实时短信发送涉诈风险提示，守护好老年客群资金安全。

强化创新驱动

针对当前服务业扩大开放面临的市场准入、行业监管等方面的体制机制障碍，扩大制度型开放，推动管理体制改革，成为北京朝阳区不断探索的实践路径。

北京市朝阳区发展和改革委员会相关负责人介绍，通过不断提升跨境金融便利化水平，建立制度型开放新优势，国际金融机构在朝阳区加速聚集。

据悉，朝阳区立足“首都国际金融主聚集区”“国际保险+再保险中心”“国际创投集聚区”发展定位，构筑国际资本交互枢纽。最新数据显示，朝阳区金融机构已超1800家，其中外资（合资）机构近400家，占北京市总量的三分之二以上。

“今年年初，朝阳区加速落实北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设2.0方案，在全市率先推出‘区级示范区2.0方案’，推动形成一批引领性、首创性成果。截至6月底，88条任务中已完成47条，完成进度过半。”李琼表示，按照方案，朝阳区将力争在三年到五年内，打造成为金融服务完善、创新生态繁荣、高端产业集聚、监管高效便捷、法制保障多元、辐射带动作用明显的国家服务业扩大开放综合示范区。

天津强化滨海新区改革开放龙头带动作用，实施自贸区提升行动，深化服务业扩大开放试点，主动对接国际高标准经贸规则，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

据悉，天津目前已形成20余项服务业扩大开放综合试点案例，积极谋划推出新一轮先行先试政策。接下来，天津将围绕塑造制度型开放新优势，着力打造制度创新策源地，深化服务业扩大开放综合试点，在金融、医疗、电信、消费、养老等领域争取更大力度的先行先试。

(责编：杨曦、申佳平)

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