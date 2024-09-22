原标题：“北斗精准导航与高分遥感综合服务平台”发布

本报北京9月21日电 记者齐芳从中国科学院空天信息创新研究院（以下简称“空天院”）获悉，第一届空天信息技术大会21日在山东省济南市开幕。开幕式上，“北斗精准导航与高分遥感综合服务平台”正式发布。该平台由空天院和齐鲁空天信息研究院等10余家单位联合研制，是面向北斗与遥感综合集成、服务应用的精准时空数据服务平台，可为用户按需提供多样性北斗与遥感创新集成服务。

传统卫星以通信、导航、遥感（“通导遥”）的单一应用为主，但随着经济社会发展，行业呈现复杂化、系统化和全局性特点，单一手段无法满足社会发展需求，而“通导遥”一体化卫星仍存在一些挑战。

“北斗精准导航与高分遥感综合服务平台”通过跨学科、跨领域交叉融合，坚持应用场景驱动，打通“定位—导航—控制—作业”以及“观测—反演—模型—决策”两个技术链条，建立“数据”“信息”和“应用”三层融合体系，面向产业服务需求，形成北斗高精度高可信定位、遥感数据立方体和信息立方体服务能力，打造空天信息公共基础服务底座。

在精准可信定位服务方面，平台具备全链条导航风险监测和预警能力，支持自有产品云端服务和定位模组专用服务两种方式，用户注册申请服务账户，通过平台实现高精度通用定位服务。

在遥感数据资源服务方面，平台汇聚卫星遥感、航空遥感、低空遥感等时空数据，形成“空天一体”数据立方体；围绕时空要素、地理要素、典型场景要素，形成“多尺度全要素”信息立方体；面向无人场景精细感知需求，具备数据丰富、尺度多维、应用高效等能力，用户通过平台可获取定制化的遥感数据服务。

在应用场景方面，平台汇聚了农业、海洋、生态等行业专用数据，包括墒情监测数据、海上浮标监测数据、生态要素数据等；囊括了无人农场、精细农业、海洋牧场及河海生态等场景解决方案，为领域同行及相关用户提供重要参考和解决思路。

平台研发团队负责人、齐鲁空天信息研究院研究员李子申介绍：“我们将北斗高精度服务产品、遥感数据和典型行业要素，以及硬件产品信息集成在一个平台，目的在于让用户通过平台，低成本便捷地获取导航、遥感服务，提高装备生产效率。同时，融合行业专用要素数据，形成‘空天地’一体行业解决方案，推动空天信息技术创新及产业融合应用。”

(责编：杨曦、申佳平)

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