本报记者 张晓华

原标题：AI研究增长最快的10家机构有6家来自中国

本报北京9月21日电（记者张晓华）《自然》增刊“自然指数2024人工智能”本周在线发布的数据显示，2019年至2023年，有10家机构在自然指数中的人工智能（AI）研究产出增幅最大，分别是中国科学院、哈佛大学、北京大学、清华大学、浙江大学、麻省理工学院、马普学会、德国亥姆霍兹国家研究中心联合会、中国科学技术大学和上海交通大学。

自然指数通过追踪发表在高质量自然科学和卫生科学期刊上的研究文章，以及相关机构、国家或地区对这些研究的贡献情况发现，自2019年到2023年，美国AI研究的份额几乎翻了一番，同期中国AI研究的份额则增长了5倍多。到2023年，美国在AI研究上仍居首位，其他位列前五的国家为中国、德国、英国和法国，但美国和中国之间的差距正在迅速缩小。

本次增刊还分析了产业界的AI研究产出。2023年，产业界AI产出最高的5个国家是美国、中国、英国、德国和日本。

(责编：杨曦、申佳平)

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