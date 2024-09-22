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AI研究产出增长最多前十机构6家来自中国

2024年09月22日08:56 | 来源：北京青年报
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原标题：AI研究产出增长最多前十机构6家来自中国

新近发表的英国《自然》增刊“自然指数2024人工智能（AI）”显示，2019年至2023年，自然指数中AI研究产出增长最多的10家机构有6家来自中国。

“自然指数2024AI”显示了近年该领域令人惊叹的增长速度，以及AI研究的主要贡献者。数据显示，发表在自然指数期刊上的AI研究快速增长。2019年到2023年，美国AI研究的份额几乎翻了一番，同期中国AI研究的份额则增长了5倍多。到2023年，美国在AI研究上仍居于首位，其他位列前五的国家为中国、德国、英国和法国，但中国和美国之间的差距正在迅速缩小。

自然指数由国际知名科技出版机构“施普林格·自然集团”下属机构编制并定期发布。它追踪发表在高质量期刊上的科研论文，以及相关机构、国家或地区对这些研究的贡献情况。份额是自然指数的标志性指标，它根据自然指数数据库中的论文作者所属机构，来计算该机构的作者所占比例，以衡量对研究论文的贡献。

2019年至2023年，有10家机构在自然指数中的AI研究产出增长最多，它们是中国科学院、哈佛大学、北京大学、清华大学、浙江大学、麻省理工学院、德国马克斯·普朗克协会、亥姆霍兹德国研究中心协会、中国科学技术大学和上海交通大学。

据新华社

(责编：杨曦、申佳平)
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