原标题：对66个新兴产业集群全面“体检”和“画像”

记者日前从国家统计局获悉，今年国家统计局将与国家发展改革委联合开展战略性新兴产业融合集群发展状况调查，对66个国家级战略性新兴产业集群进行全面“体检”和“画像”。

何为战略性新兴产业？在20日由国家统计局主办的第十五届中国统计开放日暨2024年北京政府统计开放日活动现场，国家统计局工业司专项调查处副处长刘畅用一个名叫“悟空”的手持机器人和一只名叫“小灰”的可爱机器狗给出了生动诠释。

刘畅说，战略性新兴产业有两个重要特点：一是“战略性”，它代表新一轮科技革命和产业变革方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域；二是“新兴”，战略性新兴产业是与传统产业相对应的，通过技术突破新孕育、新涌现的产业。例如新能源汽车、高铁动车组、智能机器人、智能手机、可穿戴设备、无人机等都属于战略性新兴产业范畴。

我国于2012年开始研究制定战略性新兴产业分类，并根据国家战略性新兴产业发展规划进行实时调整，2023年制定了《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，将工业战略性新兴产业划分为九大产业，涵盖3000多种产品。

近年来，我国战略性新兴产业的发展呈现出企业数量快速增加、产业规模持续扩大、应用场景不断丰富、产业融合不断演进等特点。

当前，“战略性新兴产业产品已经渗透到我们生活的各个角落，应用场景更加丰富，与传统产业、现代服务业的融合也更加紧密。”刘畅说。据新华社

(责编：杨曦、申佳平)

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