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好品中国｜高原畜牧业，再添“牛劲”

2024年09月22日09:19 | 来源：人民网
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“三江之源”“中华水塔”

柴达木、可可西里

巴颜喀拉、唐古拉

雪豹、藏羚羊、藏狐

……

不管是否到过青海

相信对这些意象一定不陌生

而牦牛、藏羊、青稞等

则构建起了人们

对青藏高原的另一重向往

“三江之源” “中华水塔”

青海省地处青藏高原东北部

自北而南的阿尔金山脉—祁连山脉

昆仑山脉、秦岭山脉和唐古拉山脉

构成了全省的地貌骨架

形成北部高海拔的

阿尔金山—祁连山山地

西部柴达木盆地

东部泛共和盆地、河湟谷地

和南部高海拔的青南高原

五大地理板块

作为长江、黄河、澜沧江

等重要江河

以及哺育河西走廊

三大内陆河的发源地

青海省“中华水塔”

生态地位重要而特殊

每年向下游输送

600多亿立方米的清洁之水

境内草原、湿地、荒漠

冰川雪山、森林等生态系统

丰富集中且相互交错

是世界上高海拔地区

生物多样性最集中的地区之一

青海也是全国五大牧区之一

拥有广袤的草原

全省天然草场面积

4186.7万公顷（6.28亿亩）

占土地总面积的60.5%

主要分布在

海西蒙古族藏族自治州和

玉树藏族自治州

在各类草原中

高寒草甸占到60%以上

是青海天然草地的主体

“牦牛之都” “藏羊之府”

独特的自然条件

孕育了特有的物种资源

适应高寒缺氧环境的牦牛、藏羊

在长期的自然选择

和人工培育中

成了青藏高原上的

代表性畜种

牦牛成为青海农牧业发展

“第一产业”

2020年底

青海省牛存栏量652.3万头

其中牦牛608.9万头

占全国牦牛总数的40.5%

占世界牦牛总数的38%

年出栏量达到169万头

肉产量近17万吨

位居全国第一

享有“世界牦牛之都”的美誉

已形成青南牦牛核心养殖区

环湖牦牛高效养殖区

东部牦牛产业融合区

玉树藏族自治州、果洛藏族自治州

是牦牛传统主产区

2020年存栏273.87万头

占全省的45%

青海牦牛种质资源丰富

青海高原牦牛、环湖牦牛

雪多牦牛、玉树牦牛等

4个地方品种被列入

国家畜禽遗传资源名录

肉乳兼用型品种大通牦牛

和肉用型无角品种阿什旦牦牛

是世界上仅有的两个牦牛培育品种

发挥“野牦牛故乡”优势

优良种牛推广到四川、甘南

西藏、新疆、云南等地

“高原之舟” “雪域之宝”

地处三江源头的玉树

平均海拔4200米

属典型的高原高寒气候

长冬无夏、春秋相连

是青海牦牛数量最多的地区

也是全省最重要的优良品种繁育区

世界野血牦牛发源地

享有“牦牛种地”

“牦牛故乡”等美誉

玉树牦牛是

野血含量高、体格大、生长速度快

抗病力强、遗传性能稳定

对高寒生态环境具有良好适应性的

优良牦牛遗传资源

主要分布于州境内

海拔4100米以上的高寒地区

中心产区为

曲麻莱县、治多县、杂多县

牦牛对于藏区群众

具有特殊意义

是牧民主要的

生活与生产资料来源

被誉为“高原之舟”

牧民的衣食住行运烧耕

都离不开牦牛

牦牛肉味道浓郁

营养价值高

牧民中流传着一句俗语

“牛吃虫草我吃牛

无病无灾药不求”

如今

随着产业升级

除了牦牛肉、牦牛肉干

牦牛乳、牦牛乳粉

牦牛绒、牦牛毛、牦牛皮等

越来越多牦牛产品

可以走出原产地

走向全国市场

让青藏高原的古老畜牧业

重焕生机

全国特产“大摸底”

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人民网《好品中国》栏目

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 白波 刘云

策划｜翟巧红 张素玲

文案｜刘沛然 马可欣

字体｜万祥生

设计｜张素玲

支持｜中共玉树州委宣传部、玉树州农牧和科技局

数据｜《青海统计年鉴2023》 《青海省国土空间规划（2021—2035年）》 《青海省第三次全国国土调查主要数据公报》 《打造青海绿色有机农畜产品输出地专项规划(2022—2025年)》

(责编：杨曦、高雷)
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